El complicado selfie de Chenoa que vas a querer imitar: “No lo intentéis hacer en casa solos”

Chenoa es toda una experta en el arte de los selfies. La cantante lleva años perfeccionando sus posturas delante del espejo a la hora de echarse una foto. No hay que olvidar que Chenoa, por muy estrella que sea, también es humana.

De este modo, hemos visto un sinfín de fotos de la cantante de Rompecabezas frente al espejo. La artista lo mismo posa con un impresionante vestido que sin nada puesto. Eso sí, siempre divina. ¡Hasta nos ha enseñado su flexibilidad!

Este mismo martes, 15 de septiembre, la artista ha querido mostrar para sus más de 800.000 seguidores y seguidoras de Instagram el impresionante look rojo que ha decidido llevar. La ex triunfita ha escogido un mono que deja la espalda al descubierto y lo ha rematado con unos tacones rojos de vértigo y un par de pendientes con forma de estrella. Eso sí, tal y como asegura en la publicación, no lo ha pasado muy bien haciéndose la foto. Y es que escoger el lado bueno no siempre es fácil (aunque ella no tenga lado malo).

“Título de la foto: malabares y contorsionismo para un look en rojo. #Fotoespejo casi se me descoloca el brazo. No lo intentéis hacer en casa solos”, ha escrito la artista junto a la imagen.

Es verdad que a simple vista puede parecer fácil la postura que tiene Chenoa en la imagen, pero si te fijas bien tiene su dificultad. Tienes que girar la cintura hasta que solo se vea la espalda en el espejo, meter una mano en el bolsillo y la otra cruzarla por delante del cuerpo para poder echar la foto. Os animamos a que probéis en casa hacerla. Eso sí, también tienes que salir tan fantástica como ella.