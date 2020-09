El look de Rosalía que ha dejado sin palabras a medio mundo

Rosalía quiso saludar a todos sus seguidores desde Los Ángeles y lo que todo el mundo pudo ver no fue un "hola L.A." sino un "oh lá lá". El espectacular look que la cantante catalana luce en una de sus últimas publicaciones ha dejado sin palabras a medio mundo.

¿Se pueden lucir unos tacones con plataforma sobre un chandal blanco coronándolo todo con un top negro a forma de sujetador? ¡¡Vaya si se puede! Y el resultado es que se ha convertido en una de las imágenes más queridas por sus seguidores con casi 2 millones de interacciones.

El rosario de famosos, vips, celebs o como queráis llamarles comentando el fantástico posado de Rosalía también merece un comentario aparte

kyliejenner 😍

kourtneykardash 😫😫😫

normani 🤤🤤🤤🤤

india_martinez_oficial No hay fuego blanco?🔥🔥 😘

juanpazurita Boom SHAKALAKA

bellahadid Mamiii

Ver esta publicación en Instagram 🍼🥛🤍🐩🍚🧾▫️🤍🍼🥛🧾 Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 11 Sep, 2020 a las 2:10 PDT

No cabe duda de que hay pocas mujeres en el mundo capaces de despertar semejante fascinación como la que despierta Rosalía. Y sobre todo por sus frecuentes cambios de look ya que hace poco volvió a teñirse su pelo de moreno.

Una sesión de peluquería que acabó de una manera un tanto accidentada. Y es que para levantar pasiones siempre hay que arriesgar.