Las 'ugly sandals', la tendencia que nos presentó Rosalía y que ha llegado para quedarse

Si ya has dado una vuelta por alguna zona comercial seguramente habrás descubierto que absolutamente todos los escaparates de las zapaterías tienen algo en común: las sandalias han llegado. Pero no cualquier modelo, sino las llamadas ugly sandals y que tanto nos recuerdan a Rosalía (y a nuestros padres).

Aunque el verano pasado ya se dejaron ver, ha sido en este 2020 cuando las ugly sandals han consagrado su reinado a pie de calle, convirtiéndose en la tendencia de calzado del momento en la que marcas de todo tipo se inspiran en grandes firmas como Balenciaga o Chanel para sus propios modelos.

Unas sandalias que, inevitablemente recuerdan a Rosalía, por sus plataformas, sus colores flúor, sus brillantes, su velcro… Tal y como ocurrió en su momento con las sneakers de plataforma al más puro estilo Bratz con las que resulta casi imposible no marcarse un: "¡Trá trá!" Pero, sobre todo, las ugly sandals recuerdan a Rosalía porque, además de lucirlas en conciertos o incluir un modelo en su colección cápsula para Pull&Bear, sorprendió con ellas en el videoclip de Con Altura. De hecho, son las propias sandalias las que disfrutan de un momento de protagonismo en el que fue uno de los clips más vistos del año pasado y que, a día de hoy, acumula más de 1.400 millones de visualizaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 28 Mar, 2019 a las 10:11 PDT

Una tendencia que, además de a los escaparates y a los videoclips, ha llegado a los influencers. Una de las más aficionadas a este calzado veraniego es Chiara Ferragni, quien ha lucido sus ugly sandals de Chanel en más de una ocasión. En su caso, combinando dos de las tendencias del momento: las sandalias y el color morado. Tanto han triunfado, que este modelo ya está totalmente agotado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 1 May, 2020 a las 3:57 PDT

Un tipo de calzado que, a pesar de que a muchos le causaba rechazo al principio, va ganando terreno poco a poco y que, probablemente, termine ocupando un hueco en tu armario. ¿Su secreto? Al no tener tacón son cómodas, además, la suela acostumbra a estar acolchada, son fresquitas y, salvo las que tienen inmensas plataformas, son sandalias muy cómodas para andar. En cuanto a cómo combinarlas, no se puede decir que no sean versátiles, ya que puedes llevarlas perfectamente tanto con un vestido veraniego como con unos vaqueros.

Todo apunta a que este verano vamos a tener que dar la razón a nuestros padres en lo que a sandalias se refiere.