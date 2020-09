Taylor Swift regresará a sus raíces 7 años después de la mano de Betty

Taylor Swift regresa a los escenarios. Y en esta ocasión no se trata de una frase manida que se usa entre gira y gira de un artista internacional. En este caso estamos hablando de un regreso puro y duro después de más de 7 años sin cantar en ese escenario.

El escenario que comentó es el de los American Country Music Awards que se celebrarán este próximo 16 de septiembre en el Ryman Auditorium, el Bluebird Cafe y la Grand Ole Opry House de Nashville. Este inesperado retorno servirá además para que la cantante estadounidense presente en directo por primera vez Betty.

Betty es la decimocuarta canción del álbum y en su letra se pueden encontrar versos como "You heard the rumors from Inez/ You can't believe a word she says" o "She said, James, get in, let's drive". Gracias a esa letra pudimos saber que hablaba de la tercera hija de Ryan Reynolds y Blake Lively cuyos primeros retoños se llaman Inez y James.

Taylor Swift completará así un 2020 repleto de sorpresas como la que nos dió a finales del pasado mes de julio con el lanzamiento de Folklore, el álbum que ha devuelto a la intérprete a sus orígenes y al romance de su música con el sonido del country.

La artista compartirá escenario con Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Tim McGraw, Florida Georgia Line y Keith Urban. Una nueva alegría para Folklore, que tras seis semanas en el número 1 de Estados Unidos igualó la marca establecida por Whitney Houston.

Aunque no todo es alegría en el universo Swift ya que hace un par de semanas conocimos la situación judicial en la que se hallaba una demanda por supuesto plagio de la canción Shake it off.