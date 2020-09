Sam Smith anuncia su nueva joya: Diamonds

Sam Smith ha confirmado el estreno de su nueva canción el próximo viernes 18 de septiembre. Lo ha hecho a través de sus redes oficiales emplazando a todos sus seguidores a ese día para poder disfrutar de su nueva joya musical: Diamonds.

Tendremos que esperar aún unos días para poder disfrutar del que será el cuarto sencillo que publica en este 2020. Por lo que parece a través de sus publicaciones, será una canción en solitario después de que en sus dos anteriores singles se haya rodeado de Burna Boy y Demi Lovato.

Quedan apenas tres meses y medio para que acabe el 2020, año en el que Sam Smith prometió que lanzaría el tercer álbum de estudio de su carrera tras In the lonely hour y The thrill of it all. Un disco cada tres años aunque la tradición podría sufrir algún contratiempo debido a la pandemia.

Porque con el estallido de la primera ola en Reino Unido, Smith decidió retrasar la publicación de su nuevo elepé y modificar el título del mismo, To die for, del que llegó a presentar como su primer sencillo.

Desde entonces ha lanzado I'm ready con Demi Lovato y My oasis con Burna Boy. Todo ello sin olvidarnos de Promises, How do you sleep? y Dancing with a stranger con los que arrasó en 2019. Ahora sólo queda esperar para recibir las noticias de este nuevo elepé y su fecha de llegada.