Ariana Grande comparte un adelanto de su próxima canción

Los seguidores de Ariana Grande están de enhorabuena. Su artista favorita ha aterrizado en redes sociales con una muy buena noticia: estamos cada vez más cerca de escuchar su nuevo hit.

Todo ha ocurrido este 15 de septiembre cuando Ariana compartió en su cuenta de Twitter un fragmento de 5 segundos de lo que parece su próxima canción. Poco pueden captar nuestros oídos en este escaso periodo de tiempo, pero sí podemos conocer algunos de los elementos sonoros que formarán parte de este tema.

Obviamente, la capacidad vocal de nuestra protagonista se convierte en el elemento principal, aunque de ella destaca la perfecta melodía que forman sus diferentes tonos. Una melodía que llega acompañada del sonido de un reloj en su base. Como mencionamos, esto es solo un pequeño avance, pero tiene pinta de que se convertirá en el bautizo de una nueva y emocionante era para la artista.

Poco (o nada) se sabe de esta canción de Ariana que será la sucesora de Rain On Me, la exitosa colaboración que Lady Gaga incluyó en su disco. Eso sí, muchos dan por hecho que el título de este tema será Know My Love.

Después de que su canción con Gemanotta viese la luz en mayo de este año, los rumores de colaboración entre Ariana y BLACKPINK se dispararon. Lo hicieron aún más cuando las surcoreanas anunciaron que próximamente escucharíamos su trabajo con una importante y reconocida artista internacional. Selena Gomez era el nombre de la artista que se escondía tras este misterio, lo que descartó las posibilidades de escucharlas en una misma canción con nuestra protagonista.

Pero si algo hemos aprendido en la industria de la música es que no hay imposibles, por lo que no nos extrañaría que finalmente ambas hicieran este deseo realidad. Aunque parece que no tendremos que esperar demasiado para escuchar lo nuevo que nos trae la de Boca Ratón.