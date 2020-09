Inna y Farina unen el dance y el reggaetón en 'Read My Lips': mira el vídeo y la letra

[INNA]

Baby, I don't hear whatcha saying

Based a little loud, culo shaking

We can make our own sign language

You know, you ain't messing with no basic

We go oh-oh-oh, make me wanna oh-oh, wo-oh

And If I'm throwing you the look

I'm hoping it's a little motivation

Read my lips

No, we don't need to do much talking

Let your eyes going you, gon' kiss

Can you tell what I'm thinking?

If you wanna know baby, read my lips

No, we don't need to do much talking

Let your eyes going you, gon' kiss

Can you tell what I'm thinking?

If you wanna know baby, read my lips

Baby read my lips

If you wanna know baby, read my lips

[Farina]

Necesito tu agua

Llámame Sahara

Monto en tu camello mientras el cielo se aclara

Sé que es lo que quiero

I'm Chleopatra

Quiero gobernarte

Mi boca ahora es tu magia

Pide tres deseos que yo soy la reina, oh

Quiero un faraón dentro 'e mi rico imperio

¿Que cómo lo hago? Ese es mi misterio

Soy la faraona del nuevo milenio

[INNA & Farina]

(Wo-oh-oh)

Solo con mirarlo lo sabemos

Wo-oh-oh

¿Qué es lo que quieres tú y que es lo que quiero yo?

[INNA]

Read my lips

No, we don't need to do much talking

Let your eyes going you, gon' kiss

Can you tell what I'm thinking?

If you wanna know baby, read my lips

No we don't need to do much talking

Let your eyes going you, gon' kiss

Can you tell what I'm thinking?

If you wanna know baby, read my lips

Baby read my lips

If you wanna know baby, read my lips

Wo-oh-oh, make me wanna go oh-oh, wo-oh

And If I'm throwing you the look

I'm hoping it's a little motivation

Read my lips

No, we don't need to do much talking

Let your eyes going you, gon' kiss

Can you tell what I'm thinking?

If you wanna know baby, read my lips

Baby read my lips

If you wanna know baby, read my lips

Baby read my lips

If you wanna know baby, read my lips