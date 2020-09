El Gyrotonic que ha cambiado a Jon Kortajarena

Jon Kortajarena ha encontrado una nueva disciplina de ejercicios que parece haberle dado un nuevo sentido a su día a día. Se trata del Gyrotonic y os recomendamos leerlo bien: Gyrotonic, no gintonic ni nada similar que nos conocemos...

El top model español no ha tenido reparos en compartir con todos sus seguidores una intensa sesión de esta nueva rutina. Lo ha hecho a través de su perfil oficial en las redes sociales donde algunos de sus seguidores han descubierto la novedad y otros han ratificado sus palabras.

"Hace unos meses descubrí el #Gyrotonic. Es una técnica para tomar conciencia de tu cuerpo, fortalecerlo y cuidarlo. No tiene nada que ver con lo que se hace en un gimnasio. Es un entrenamiento donde no sólo se trabaja a nivel físico, sino también energético" explica Jon Kortajarena.

La fuerza y la energía combinadas para esculpir el cuerpo al mismo tiempo que se logra un equilibrio físico y mental: "Cada vez estoy más convencido de lo importante que es encontrar el equilibrio entre la mente y el cuerpo, y está práctica me está ayudando mucho a conseguirlo. Os animo a que lo probéis. Gracias @gyrotonic_studiojado por enseñarme todo esto".

El Gyrotonic no ha evitado, sin embargo, que Jon Kortajarena haya sido duramente criticado por la última foto que ha publicado en Instagram. Una imagen en la que aparece sin mascarilla junto a Naomi Campbell y otras modelos en una exclusiva fiesta de Bulgari.

"Para empezar, no llevo mascarilla en las fotos porque todos los asistentes necesitábamos presentar una prueba reciente de PCR para poder entrar. Y segundo, llevábamos mascarilla, pero me la quite para las fotos. Besos" explicó Kortajarena. Pero pese a ello, son cientos los comentarios que le piden dar ejemplo y no quitarse la mascarilla en eventos sociales como ese.