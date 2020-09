Dove Cameron da ejemplo con la mascarilla y está espectacular

Dove Cameron es desde hace algunos años una de las estrellas emergentes más importantes del panorama cinematográfico (probando suerte en lo musical). Esta chica Disney se ha convertido además en todo un ejemplo para millones de jóvenes de todo el mundo y por ello su última publicación en Instagram es tan importante.

La actriz de Los descendientes ha recibido el aplauso unánime de decenas de miles de personas por su increíble fotografía luciendo un precioso vestido de una prestigiosa firma de moda sin renunciar a llevar puesta la mascarilla.

"wear 👏🏻 your 👏🏻 damn👏🏻 mask👏🏻 even 👏🏻 while 👏🏻 wearing 👏🏻 your 👏🏻 @oscardelarenta 👏🏻 ballgown" ("Ponte tu maldita mascarilla incluso mientras llevas tu vestido de fiesta de Oscar de la Renta") escribía la intérprete.

En apenas doce horas, la imagen ha superado ya el millón de interacciones y promete convertirse en una de las fotografías más exitosas de su cuenta. Quizá no llegue al nivel del desnudo con el que quiso romper con su imagen de chica Disney, pero el mensaje, al menos, es bastante más importante en estos tiempos de pandemia.

Dove Cameron demuestra que se puede estar de fiesta y llevar la mascarilla y que se puede ser tremendamente sexy llevando la mascarilla. Ha crecido y es sexy, muy sexy. Por eso, cada modelito que se pone gana puntos porque lo realza con ese cuerpazo que tiene.

Por suerte no es la única estrella estadounidense que entiende la importancia de concienciar. Aunque a Kaley Cuoco le costó el acoso de algunos haters.