Khea nos desvela los secretos de ‘Ayer me llamó mi ex’

Si hablamos de trap latino, tenemos que hablar de Khea. Con tan solo 20 años, el cantante se ha convertido en toda una referencia de la industria musical, sumando millones de reproducciones en sus canciones. Tema que saca, tema que se convierte en éxito. Prueba de ello son Loca o Ella dice.

El último hit que ha lanzado, Ayer me llamó mi ex, suma en tan solo un mes más de 50 millones de visitas en Youtube. El tema salía solo un mes después de que Trueno y Nicki Nicole sacasen Mamichula y muchos de sus seguidores creyeron que era una indirecta muy directa hacia ellos. Recordad que ella estuvo saliendo antes con Khea.

Ahora, un mes después del lanzamiento de Ayer me llamó mi ex, LOS40 Urban hemos querido hablar con el artista sobre los secretos del single. “Experimenté un poco con los géneros musicales al mezclar bachata con trap y salió un sonido que me encanta”, asegura el joven a nuestra cámara.

En cuanto a la letra de la canción, el joven asegura que la tiene escrita desde febrero o marzo: “Yo la tenía programada para una fecha pero tuve que posponer el vídeo por temas de coronavirus”.

En cuanto a las respuestas que ha generado el vídeo, tanto buenas como malas, hemos querido saber si Khea es de los que se detiene a leerlas: “Como artista hay que saber llevarlos, tanto los buenos como los malos, y saber que la gente simplemente habla”.

También hemos hablado de haters, de cómo es ser una estrella del trap y de las colaboraciones que le gustaría hacer. Una de ellas nos ha sorprendido gratamente: “Mi mamá me volvió un oyente de Estopa y si un día tengo la oportunidad de hacer algo distinto con ellos, súper contento”.

