Premios EMMY 2020: Zendaya hace historia y asegura que “hay esperanza para la juventud”

La gran sorpresa de los Emmy 2020 ha sido el premio que se ha llevado Zendaya en la categoría de mejor interpretación femenina de drama. Su papel de Rue Bennett en Euphoria le ha ayudado a convertirse, a sus 24 años, en la actriz más joven en ganar en esta categoría. "Es más joven que Baby Yoda y ya tiene un Emmy", comentaba el presentador, Jimmy Kimmel.

Le ha arrebato el record a Jodie Comer que recibía el mismo premio el año pasado por su papel en Killing Eve. Tenía 26 años y le ha durado poco el título de ser la más joven en conseguir este galardón. Este año volvía a estar nominada, pero no ha sido posible.

Y no ha sido su único logro ya que también se ha convertido en la segunda afroamericana en conseguir este premio. La primera fue Viola Davis en 2015 con Cómo defender a un asesino.

Zendaya lo tenía difícil. Las quinielas, a priori, no estaban a su favor. Partía como favorita Laura Linney por Ozark. Además, tenía como contrincantes a Jennifer Aniston con The morning show y Olivia Colman por The Crown que siempre tienen muchos partidarios de sus trabajos. Por no hablar de Jodie Comer y Sandra Oh por Killing Eve que en una serie muy acostumbrada a los premios.

Empezó bien la noche, se pasó por el Staples Centre de Los Ángeles, luciendo uno de los modelazos más laureados de la gala. Escogió una creación de Christopher John Rogers, diseñador estadounidense ganador del CFDA Emerging Designer. Se trataba de un vestido con escote rectangular y pronunciado, en negro, con voluminosa falda globo en morado. Conjunto que acompañó con unos stilettos de Louboutin y joyería de Bvlgari. Las redes ya se pusieron de su lado tras verla así vestida.

Luego se cambió para recibir el premio. Se impuso a sus rivales y pudo mostrar la emoción de llevarse el premio que celebró a lo grande junto a algunos de sus compañeros, ya de manera virtual.

“Uh, ok. Estoy muy muy nerviosa. Solo quiero decir gracias a la Academia de Televisión y a todas las mujeres increíbles en esta categoría, os admiro muchísimo. Esto es... wow. Esto es una locura, no quería llorar", empezó su discurso en el que quiso dar las gracias a su equipo y señaló que, pese a que son tiempos raros para celebrar, "hay esperanza" para la gente joven.

“Quiero transmitir que hay esperanza para la juventud. Sé que nuestras series y programas de televisión no siempre son un gran ejemplo de ello, pero creo que hay esperanza en la juventud. Y quiero decirles a todos mis iguales que están trabajando en la calle que os tengo en cuenta, os admiro y os doy las gracias”, dijo Zendaya, a través de Zoom, en el discurso de agradecimiento por su galardón.

Quién iba a pensar que una serie juvenil de instituto iba a tener tanta repercusión. Pero es que Euphoria ha sabido retratar los problemas de una generación sin filtros y con una crudeza que muchos han aplaudido.