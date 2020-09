La autoversión de Dua Lipa que se ha inundado de críticas

Dua Lipa ha contado con la colaboración de James Corden y su equipo de guionistas para darle una vuelta al éxito mundial de la solista británica Don't start now. En un momento en el que la pandemia mundial sigue causando estragos en medio mundo, el late show estadounidense ha querido contar y cantar cómo son las relaciones sentimentales sin contacto.

Además del primer single de su más reciente álbum de estudio, la cantante también ha versionado New rules, el single con el que se dió a conocer a nivel mundial. Y de ahí el origen de la autoversión o parodia, como prefiráis llamarlo: "Nuevas reglas para citas Covid".

Lo que ni el programa ni la propia cantante británica esperaban es que su creación se iba a inundar de críticas por parte de quienes les acusan de hipocresía. Porque no son ni uno ni dos sino cientos los mensajes que youtubers, tuiteros e instagramers han publicado criticando a Dua Lipa por cantar ahora las reglas básicas para evitar los contagios por coronavirus.

Según expresan estos usuarios en las redes, Dua Lipa celebró su fiesta de cumpleaños y ha estado de viaje por diferentes países del mundo y no se le ha visto llevando una mascarilla o respetando la distancia social.

"Considerando cómo fue su fiesta de cumpleaños no diría que Dua estaba muy concienciada del todo sobre el coronavirus Covid-19" o "¿Por qué Dua está hablando sobre tener cuidado con el coronavirus si ha estado haciendo fiestas y viajando por todo el mundo durante la cuarentena?" escribían Emilee o Lili en Youtube.

Hay incluso quien va un paso más allá y tira de ironía para cargar contra Dua Lipa: "Wear a mask, wash your hands / It's not like you have other plans / It's awkward, but it's cool / Following all these COVID rules... Es divertido porque ella no está haciendo nada de esto".

En ocasiones sí que se ha visto a Dua Lipa llevar la mascarilla (como en la foto que abre el artículo) ¿Qué opináis vosotros?