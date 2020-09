David Otero ha visto ‘El dilema de las redes’ y ha compartido sus conclusiones

Si en los últimos días no has oído hablar a alguien de El dilema de las redes, no vives en España. Sin duda, se ha convertido en el documental de Netflix tendencia en estos momentos por la repercusión que está teniendo y la multitud de reflexiones que está generando.

Más de hora y media de análisis, por parte de expertos que han ayudado a formar esta red social que ahora critican, que nos hace replantearnos nuestra relación con la tecnología.

Asusta y nos abre los ojos sobre un mundo que forma parte de nuestro día a día y que esconde mucho más de lo que, en principio, muchos pudiéramos pensar. Ahora queda plantearse cómo afrontar el futuro con esta realidad.

Uno de los que ya ha visto el documental es David Otero y lo tiene claro, “#thesocialdilemma tremendo baño de realidad...”. Viene a coincidir con muchos que ya lo han visto y que se han percatado de un escenario del que podías ser consciente pero no a los niveles que plantea esta producción.

“Y yo estaba pensando, cómo luchar contra el algoritmo? Se me ocurre incluir en mis búsquedas a través de internet cosas que no me interesen para nada. Que pasaría si el sistema no fuese fiable porque nuestras búsquedas, o likes, o interacciones, estuvieran mezcladas, las que de verdad queremos ver con las que no nos interesan... suena estúpido verdad? Tendrían entonces tanto valor nuestros datos para el sistema? Sería el big data fiable de esta manera?”, reflexiona sobre posibles movimientos para intentar luchar contra lo que parece una realidad inexpugnable.

“Me encantó el docu ❤️”, aseguraba Ruth Lorenzo. Y no es la única, son muchos los que han apoyado las palabras de Otero.