'El Dilema de las Redes Sociales': 5 reflexiones que nos deja este documental

El Dilema de las Redes Sociales se ha convertido en una de las producciones documentales de Netflix más vistas del momento en nuestro país. Dirigido por Jeff Orlowski, The Social Dilemma (su título original) aparece en la parrilla de streaming con el fin de abrir nuestra mente y hacernos pensar en el poder que tienen herramientas como Google, Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, entre otras sobre nuestra propia vida.

Es posible que si has visto éste u otros documentales sobre los secretos más oscuros de Internet, hayas comenzado a mirar tu móvil con cierta desconfianza o te hayas planteado si haces un buen uso de la tecnología. En LOS40 hemos recopilado algunas de las reflexiones a las que nos ha llevado El Dilema de las Redes Sociales .

¿Es fácil crear una adicción a las redes sociales?

A juzgar por lo que se expone en El Dilema de las Redes Sociales la respuesta sería un rotundo y contundente sí, ya que, tal y como explica Tristan Harris (ex trabajador de Google) la psicología es la que está detrás del funcionamiento de las redes sociales. Tanto que, ellos mismos afirman que es tu propia mente la que se vuelve en tu contra. Estudios de los comportamientos humanos, de sus hábitos, gustos…todo con un fin: ganar dinero gracias a la publicidad en las redes sociales.

¿Están los niños y los más jóvenes haciendo un buen uso de la tecnología?

Tal y como plantea El Dilema de las Redes Sociales, si Instagram, Facebook o cualquiera de estas plataformas puede resultar de lo más "peligrosa" en manos de un adulto no nativo digital, ¿qué ocurre con los más pequeños que aún no tienen una personalidad bien formada? Un dilema con el que se aborda el hecho indiscutible de que son las nuevas generaciones las primeras que están experimentando cómo convivir desde sus primeros años de vida con las redes sociales. Aparece como tarea de padres y educadores regular el uso de estas plataformas, que ya forman indiscutiblemente parte de nuestro día a día, aunque los ex trabajadores de estas compañías afirmen que tienen muy restringido su uso a sus hijos.

¿Están las redes sociales favoreciendo la polarización política?

Este es otro de los grandes debates que abre El Dilema de las Redes Sociales, dramatizado por la figura del adolescente de la familia con la que se ejemplifican las cuestiones que exponen los expertos. Un asunto de plena actualidad y sobre el que se han realizado enormes estudios con opiniones de lo más dispares entre sí. En el punto de mira se encuentran dos de los elementos más poderosos de Internet dados de la mano: las fake news y la rapidez para su propagación. Una de las frases más apocalípticas que muestra el documental la proporciona Tim Kendall, ex presidente de Pinterest quien asegura: "¿Qué es lo que más me preocupa? Creo que, a muy corto plazo, una guerra civil."

El Dilema de las Redes Sociales también deja testimonios para la reflexión

"Vivimos en un mundo que un árbol vale más muerto que vivo, el que una ballena vale más muerta que viva. Mientras la economía funcione así y las corporaciones no estén reguladas seguirán destruyendo árboles, matando ballenas. Lo aterrador y ojalá sea la gota que rebalsa el vaso, es ver que ahora somos el árbol, ahora somos la ballena. Somos más rentables si miramos mucho una pantalla que si pasamos ese tiempo viviendo una vida plena", con estas palabras, Justin Rosenstein lanza una importante reflexión sobre el papel real que juegan los usuarios. Un testimonio más que impactante teniendo en cuenta que hablamos de un ex trabajador de Google y de uno de los grandes pensadores detrás del Facebook que conocemos hoy en día, creador del botón de "Me Gusta" y de las páginas de Facebook.

¿Es todo malo en las redes sociales?

Por supuesto que no. De hecho, el problema no aparece con las redes sociales, sino con el uso que les damos y con el hecho de que podamos permitir que estas plataformas distorsionen el mundo real. Porque, aunque en El Dilema de las Redes Sociales llama mucho más la atención lo negativo, en el documental también hay hueco para señalar los beneficios que las redes sociales han proporcionado a las comunicaciones modernas, desde la histórica Primavera Árabe hasta familias reencontradas gracias a Facebook, pasando por recaudación de fondos para múltiples causas humanitarias.