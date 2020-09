Marta López habla sobre la ruptura de Alexia Rivas y Alfonso Merlos

Aunque parezca que hace toda una vida, solo han pasado cinco meses desde que Alexia Rivas y Alfonso Merlos se convirtiesen en la pareja más mediática de nuestro país. Los entresijos de su relación (que comenzaron cuando él continuaba con Marta López) salieron a la luz tras la publicación de un vídeo donde aparecía la reportera de Socialité caminando en ropa interior en el fondo durante una videoconferencia de él. Las imágenes se hicieron tan famosas que hasta los medios internacionales se hicieron eco.

Aunque durante los primeros días, la pareja salió a dar explicaciones, finalmente decidieron alejarse de los medios y vivir su historia de amor en privado. Pues bien, parece que han decidido poner punto final a su relación, tal y como ha informado la revista Semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista) el 23 Sep, 2020 a las 5:03 PDT

Ha sido la propia Alexia quien ha comunicado a la publicación que su noviazgo con Merlos ha llegado a su fin después de seis meses. Aunque se convirtieron en los personajes del momento (no se hablaba de otra cosa durante aquellos días), ambos perdieron bastante por su relación. Mientras que ella dejó de trabajar en Socialité tras denuncias a La Fabrica de la tele (la productora para la que trabajaba), él fue desvinculado de sus labores en el Colegio de Abogados de Madrid.

Marta López, la ex pareja de Merlos, se enteró a través de aquel famoso vídeo que su pareja estaba pasando el confinamiento con otra mujer. De este modo, la colaboradora de Telecinco se convirtió en la otra gran protagonista de la historia. Ahora, tras enterarse de la ruptura, Marta ha querido darle un consejo a Alexia: “Te aconsejo que quites la demanda que tienes y así puedas volver a trabajar”.

Además, Marta opina que Merlos no va a intentar ponerse en contacto con ella, tal y como ha dicho en Ya es mediodía: “No creo que tenga valor. Yo creo que él estuvo muy enamorado de mí, pero él no volvería porque él no tiene valor. Ahora que probablemente se acuerde de mí, pues me consta que si”. La colaboradora ha empezado a salir con Efrén Rayero, uno de los primeros tronistas de Mujeres y hombres y viceversa, con el que se encuentra ilusionada.