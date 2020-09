Ariana Grande: Su entrenador desvela los secretos de su rutina diaria

Ariana Grande desveló hace unos años cuál era el principal secreto para mantenerse en buena forma: caminar. Un ejercicio tan sencillo como necesario para un estilo de vida saludable cuya recomendación principal llegó de la mano de su entrenador personal: Harley Pasternak.

La solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) lo cumple a rajatabla. Pero el hecho de andar, como mínimo, doce mil pasos al día, no es el único secreto de su rutina diaria. Seguro que muchxs de vosotrxs ya estáis pensando mal pero borrad ese "ya lo sabía" de vuestras mentes porque todo es mucho más simple de lo que creéis.

"Mi entrenador está obsesionado con eso de los pasos. Durante mucho tiempo no comprendía cómo podía ser más efectivo que un entrenamiento completo, pero sí que lo es. Me siento mucho mejor cuando me muevo mucho" explicaba Ariana Grande. Una vida activa que tiene que complementarse con otros 'trucos' fáciles y agradables de cumplir.

Pasternak recomienda en HollywoodLife además dormir al menos siete horas al día intentando no tener tecnología en las horas próximas al sueño y llevar hábitos saludables de comida. Algo relativamente sencillo y que garantiza que unido a los 12.000 pasos al día nuestro cuerpo responda de manera muy positiva.

Pero un cuerpo bien moldeado también requiere su pequeño esfuerzo y el entrenador personal de Ariana Grande recomienda hacer sesiones de 10 o 20 minutos de entrenamiento de fuerza. Si se da la circunstancia de no tener pesas a mano, cualquier objeto pesado puede servirnos. Levantarlo, empujarlo, arrastrarlo... Todo sirve para poner en forma nuestros músculos.

Para Pasternak, resulta importante mantener la disciplina pero si algún día nos saltamos la dieta y nos permitimos un capricho lo fundamental es disfrutar del momento y considerarlo como una oportunidad para comenzar de cero otra vez.