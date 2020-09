BTS aterriza en Fortnite

BTS no se pierde una fiesta, y la de Fortnite no iba a ser menos. La exitosa banda de K-Pop ha demostrado que la música no es el único ámbito que han conquistado. Además de lanzar sus propios videojuegos, ahora dan el salto al popular y exitoso Fortnite.

V, Jin, Jimin, JungKook, J-Hope, Suga y RM tendrán su propia coreografía en la Party Royale de Fortnite emitida este 25 de septiembre. La plataforma presentará sus movimientos en un videoclip exclusivo, cuyo tema protagonista será Dynamite. Eso sí, los usuarios ya pueden encontrar algunas novedades a partir de este 23 de septiembre.

El BTS Dynamite Pack está ya disponible con dos pasos de baile que nos recuerdan a los que los integrantes del grupo realizan en el videoclip oficial del tema. Los jugadores podrán obtenerlo a través de la tienda de objetos por un total de 800 monedas V. Además, se ha habilitado una isla en la que se puede recrear el mundo que nos presentarán con el videoclip de este exitoso tema.

Pero eso no es todo. Según informa BTS Spain, los usuarios de Fortnite podrán ir a la fiesta de karaoke Dynamite (Tropical Remix). Pero si te es imposible acudir a la cita, no temas. Epic Games lo retransmitirá 12 horas después en el escenario principal de Party Royale.

Dynamite es la primera canción en inglés que BTS lanza. Su acogida la ha convertido en un auténtico hit internacional. Además de registrar varios logros en el Libro Guinness de los Récords, su videoclip ya acumla más de 391 millones de reproducciones. ¡Una locura!

Pero ahora su éxito lo han sellado para siempre con su participación en uno de los videojuegos más exitosos de la historia de esta industria. Aunque ya se introdujeron en este formato a través de BTS World y BTS Universe Story.