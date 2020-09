Llevamos tiempo reivindicando a Bob Marley como uno de los grandes músicos de la historia. Con motivo del 75º aniversario de su nacimiento, son muchos los documentales y piezas que su familia está liberando para que conozcamos más de cerca su legado y sus valores. El hijo pródigo de Jamaica siempre extendió su carisma y su filosofía lejos de la isla, y dio el salto desde la pobreza de Kingston al estrellato sin perder su comprometida actitud.

Fue un 23 de septiembre de 1980. Bob Marley afrontaba, sin saberlo, el que sería el último concierto de su vida. El músico, máximo exponente del reggae y de la cultura y filosofía rastafari, llevaba un tiempo aquejado de un melanoma en un dedo del pie, y era notable el esfuerzo que debía hacer en sus últimos conciertos para terminar el show completo.

Estaba en medio de la gira de promoción del que era su undécimo disco, Uprising. Después de conquistar Europa, con conciertos en Italia, Reino Unido, Irlanda o Alemania, se disponía a recorrer Estados Unidos. Allí realizó dos espectáculos en el Madison Square Garden de Nueva York como parte de esa misma gira, y en esa ciudad, se complicaron sus problemas de salud.

Dos días antes de su último concierto, Marley se encontraba haciendo ejercicio en Central Park cuando se desmayó. En el hospital se descubrió que el cáncer que tenía se había extendido a varios órganos de su cuerpo. Los médicos le recomendaron vovler a casa y descansar, pero el músico decidió seguir adelante con su música hasta que el cuerpo aguantara. Con esta salud tan deteriorada se presentó delante del público el 23 de septiembre de 1980 en el Stanley Theatre de Pittsburgh.

40 años del adiós del rey del reggae: así fue el último concierto de Bob Marley

Como presintiendo que quedaba poco tiempo, y con esa adrenalina que te da saber que es el final, Bob Marley se presentó aquella noche con una energía y unas ganas nunca antes vistas. Acompañado por la banda The Wailers, interpretó un repertorio de 20 canciones, paseándose por toda la discografía de Island Records. El ídolo del reggae hizo vibrar a todos los asistentes con No Woman, No Cry, Is This Love, Get Up, Stand Up o Redemption Song, algunos de sus mayores éxitos, que quedaron inmortalizados para siempre en su álbum en vivo Live Forever (2011).

Después de ese concierto, la salud de Bob Marley empeoró drásticamente. A partir de entonces tuvo que cancelar el resto de sus conciertos y someterse a un tratamiento contra el cáncer en Alemania. Meses después, el 11 de mayo de 1981, murió. La leyenda dice que sus últimas palabras, pronunciadas a su hijo Ziggy, fueron: "el dinero no puede comprar la vida".