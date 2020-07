Ziggy Marley: “Mi padre sería feliz con el levantamiento de todo el mundo en contra del racismo”

Rendimos tributo a, quizás, el músico más universal. Al cantante que puso en el mapa a Jamaica. A la leyenda que dio a conocer el movimiento rastafari. Celebramos el 75º aniversario del nacimiento de una leyenda del reggae: Bob Marley. La música y la vida de una leyenda, de la mano de su hijo. David Nesta, más conocido como Ziggy Marley, recibió desde pequeño clases de guitarra y batería de la mano de su padre, y ahora sigue sus pasos.

Aficionado al fútbol y músico de profesión, tiene el espíritu y la filosofía de ver la vida que su padre le inculcó desde pequeño. Ahora, transmite estas enseñanzas a través de documentales y música inédita, para celebrar el aniversario de uno de los músicos más influyentes de la historia.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA:

Entrevista a Ziggy Marley en LOS40 Classic

Bruno Sokolowicz: Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945 en el pueblo interior de Nine Mile, distrito de Saint Ann, en la isla caribeña de Jamaica. Allí es donde descubrió el secreto de la vida. ¿Cómo era la vida de Bob Marley?

Ziggy Marley: "Una de las primeras cosas que fue es agricultor. Amaba la tierra y poder cultivarla. Venimos de una zona rural. Así que ese fue su primer amor: ser capaz de sustentar su propia vida, hacer crecer su propia comida. Esa fue una de sus primeras pasiones: cultivar la tierra".

Bruno: Bob Marley profeta, estrella, leyenda, activista, agricultor, padre y músico. Creador de vida y canciones eternas. ¿Cuáles eran sus aficiones?

Ziggy: "Pasamos mucho tiempo con nuestro padre. Cuando no estaba en el escenario haciendo música le gustaba divertirse. Le gustaba jugar al fútbol, los juegos de mesa, el ping-pong, dominó, quedar con los amigos, ir a la playa, ir al campo. Quería disfrutar de las cosas buenas de la vida".

Ziggy Marley, en una actuación en directo de su gira 'Horde' en Nueva York en 1995. / Steve Eichner/WireImage

El poder espiritual de la música

Bruno: ¿Qué aprendiste a través de la música de tu padre, de las canciones de Bob Marley & The Wailers?

Ziggy: "Su música me enseña sobre África, sobre espiritualidad. Me habla de revolución, de justicia. De paz y de amor. Estas son las enseñanzas que extraigo de su música. Todo proviene de dónde venimos. Nuestro padre viene de la misma escuela. Crecimos en la misma forma de vida que mi padre aprendió. Él nos enseñó a su manera. Nosotros adaptamos sus enseñanzas y las transmitimos a nuestros hijos para que encuentren una forma de vivir la vida con esos mismos valores. Es el continuo ciclo del aprendizaje de unos a otros".

Bruno: Son muchas las canciones de tu padre que tienen un importante mensaje. No Woman, No Cry, por ejemplo, una de las canciones más internacionales de Marley.

Ziggy: "No Woman, No Cry es un gran tema, una canción muy muy grande. Trata sobre su vida en el barrio de Trenchtown con mi madre. Para mi retrata perfectamente cómo era la vida entonces".

Bruno: Bob Marley le cantaba a un público cada vez más amplio sobre la vida, la paz y el amor. Pero también sobre justicia, libertad y revolución. Ziggy, ¿por qué crees que unos pistoleros lo intentaron matar en su casa dos días antes del festival benéfico Smile Jamaica de 1976?

Ziggy: "Es por la influencia que tenía y por la situación geopolítica de la isla, que no afectaba solo a Jamaica, sino también a Estado Unidos, Cuba y la batalla que se libraba entre el comunismo y el capitalismo. Él era una amenaza, una amenaza para todos los sistemas políticos. Lo intentaron silenciar así, pero no funcionó".

Bruno: ¿Tienes una canción favorita de tu padre?

Ziggy: "Es una pregunta muy difícil, depende del día. Pero mi disco favorito es Survival".

Retrato del cantante de reggae Bob Marley en 1979. / Allan Tannenbaum/Getty Images

Bruno: La melodía, el ritmo, la forma de cantar... Pero también son importantes las letras, como la de Redemption Song: emancipate yourself from mental slavery (libérate de tu esclavitud mental).

Ziggy: "Son unas de las palabras más importantes que jamás le han sido dichas a la humanidad. Porque existe la esclavitud física, pero luego está la mental en la que mucha gente está atrapada. Por eso existe el racismo. Esas personas están mentalmente esclavizadas. No se han liberado de la idea del racismo. Se encuentran en una esclavitud mental. Y para liberarte tienes que tomar una decisión. Nadie puede liberarte de tu esclavitud mental excepto tú. Es una de las ideas más poderosas que han sido puestas enfrente nuestro como seres humanos".

Bruno: Estamos hablando de los mensajes tan poderosos que tu padre lanzaba a través de la música. Uno de ellos es el de Exodus. ¿Qué significa para ti este tema?

Ziggy: "Exodus es un tema espiritual. Conecta con ideas bíblicas y con nuestra alma, también, invitando a la gente a escuchar la música y movilizarse. Es un movimiento de la gente. Esta canción pertenece a un disco muy importante, un hito en su carrera. Musicalmente era experimental para el reggae, muy adelantado para su época. Una canción muy innovadora que destacaba por todos sus elementos musicales. Muy diferente a cualquier otro reggae. Fue muy avanzada en sus tiempo, y lo sigue siendo."

Bruno: Otro tema con un mensaje tremendamente espiritual es One Love, uno de los más conocidos de Bob.

Ziggy: "One Love se basa en el classic de Curtis Mayfield People Get Ready. Bob era fan de un montón de cantantes espirituales americanos de la época como James Brown, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Stevie Wonder. Así que en esta canción se inspiró en Curtis Mayfield. Y el mensaje en esta canción es evidente, y a la vez es una canción seria. Habla del Apocalipsis y de pecadores sin esperanza. Es una canción feliz que contiene elementos muy serios".

Bruno: ¿Qué opinaría Bob Marley del mundo actual?

Ziggy: "Mi padre sería feliz con el levantamiento de la gente que estamos viendo en América y en todo el mundo en contra del racismo. Creo que estaría muy contento de ver cómo la gente se está haciendo escuchar. Él forma parte de esa conversación con canciones como Get Up Stand Up (Levántate y reclama tus derechos). Algo fundamental para él. Sería muy feliz viendo a la gente rebelándose contra el racismo. Lo que me gusta de canciones de Bob Marley and The Wailers como esta es que las cantaban en Jamaica pero tienen sentido en todo el mundo. Es genial, un grupo de personas de Jamaica cantando canciones importantes de oír para todo el mundo. Borraron las fronteras de su propio país con su mensaje".

Bob Marley & The Wailers interpretan 'Get Up, Stand Up' en el Rainbow Theatre de Londres en 1977

El pasión por el fútbol

Bruno: Una de las grandes pasiones de la familia Marley fue y es el fútbol, háblanos de lo que significó para él este deporte.

Ziggy: "El fútbol era parte de la música. Sobre todo, el ritmo. Conectamos el fútbol con la música y el ritmo del juego. Es nuestro deporte favorito. Mi padre era un gran fan de Brasil y de Pelé. Creo que quería ser futbolista. Y se lo tomaba muy en serio. Crecimos jugando al fútbol".

Bruno: Os inculcó desde pequeños esa afición por el deporte y la actividad física.

Ziggy: "Aprendimos disciplina, a estar en forma. Yo he visto a mi padre corriendo por la playa, entrenando. Esa es una lección que aprendí de él: estar en forma es importante para tocar música. Tienes que estar en buenas condiciones físicas para interpretar música".

Bruno: Y tú, ¿sigues jugando al fútbol ahora?

Ziggy: "Sí, a veces, no tanto como antes. A la familia Marley le encanta el fútbol. Me encanta el Barça, es uno de mis equipos favoritos sin duda. Y aquí, Los Angeles Futbol Club".

Un aniversario atípico

Bruno: El 75º aniversario del nacimiento de Bob Marley ha coincidido con el confinamiento mundial, por lo que no se ha podido realizar la gira de celebración de la música de Bob Marley. ¿Quizás, el año que viene?

Ziggy: "Ahora, con la situación que estamos viviendo, lo más importante es mantenerse sanos. El año que viene ojalá podamos hacer una gira para celebrar la música de Bob Marley en directo. Ese era el plan para este año. Esperemos que se pueda hacer en 2021 y vayamos a España a hacer varios conciertos también con la música de Bob Marley en directo para celebrar su aniversario".

Bruno: Son muchas las iniciativas que estáis lanzando en conmemoración del nacimiento de tu padre. ¿Qué creéis que pueden aportar?

Ziggy: "Este año celebramos el 75 aniversario del nacimiento de nuestro padre, Bob Marley, y estamos intentando aportar nuevas perspectivas de su vida y su música a la gente, invitando a formar parte de este movimiento ciudadano tal y como está pasando ahora mismo en todo el mundo".

Bruno: Vas a sacar un nuevo disco infantil. Háblanos más de este lanzamiento.

Ziggy: "Ya tengo prácticamente terminado mi nuevo disco. Se va a llamar More Family Time, se publica este verano y en él colaboran artistas como Ben Harper, Sheryl Crow, Angelique Kidjo, Busta Rhymes y otros. Buscamos la música de los padres para sus hijos".