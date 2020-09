Elle Fanning sube una foto sin maquillaje para dar visibilidad al problema de piel que padece

Elle Fanning ha sido la última celeb en sumarse a la tendencia de compartir una foto suya en Instagram sin rastro de maquillaje en su rostro, aunque bien es cierto que la naturalidad es algo bastante común dentro del feed de la joven Bella Durmiente. Sin embargo y más allá de cualquier razón meramente estética, en esta ocasión hay una razón de peso tras este selfie.

A simple vista no hay nada en la foto que llame la atención especialmente. Pero, cuando nos fijamos con más detenimiento podemos ver un tono rosado sobre la piel de los párpados de la actriz. ¿La razón? Elle Fanning padece eczema, un problema de la piel.

Con un mensaje cargado de positividad, la joven intérprete acompañaba sus fotos por el mensaje: "Eczema pero convertido en sombra de ojos", dejando más que claro que este problema cutáneo no es algo de lo que se avergüence. Una imagen que ha causado furor y que ha inundado el post de Elle Fanning, nada más y nada menos que, con más de 700.000 "me gustas", además de un sinfín de mensajes de apoyo y de piropos de todo tipo.

Pero, ¿qué es este tipo de eczema? No se trata de un problema grave y es mucho más frecuente en niños, aunque también hay adultos que lo padecen. Eso sí, cada eczema es un mundo y debe ser tratado por un especialista, ya que, su rigen puede ser desde una alergia hasta haber sido causado por algún agente externo que haya producido irritación.

No es la primera artista que muestra algún tipo de padecimiento a través de sus redes sociales con el fin de darle visibilidad, sirviendo de gran ayuda para otras muchas personas en su misma situación y, quizás, no con el mismo autoestima. Dentro de nuestras fronteras podemos recordar el sonado caso del cantante Dani Martín, quien mostró sin ningún tipo de pudor una imagen de su cara con rosácea, minimizando al máximo cualquier impedimento que le pudiera suponer. También dentro de nuestras fronteras y aunque en este caso no se trata de algo relacionado con la piel, Samantha relató sin pelos en la lengua su experiencia personal con la hipoacusia, convirtiéndose en un referente para muchos jóvenes que gracias a ella se han animado a usar los audífonos.

Una muestra más de que los famosos también son humanos y de que la personalidad y la importancia de ser felices está por encima de cualquier condición física.