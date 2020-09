Alejandro Sanz comparte su foto con otras leyendas de la música y todos lo comentan: “¿Es Pablo Iglesias?”

Una primera ojeada a una foto puede jugar una mala pasada, y es que nuestros ojos son capaces de captar objetos y personas que no existen en dicha escena. Y si no que se lo digan a Alejandro Sanz, que ha sembrado la confusión entre sus seguidores con su última publicación.

El madrileño ha viajado en el tiempo para recordar algunas de las mejores amistades que le ha dado la música. En la imagen que ha compartido en su cuenta de Instagram, Alejandro aparece sentado junto a Joaquín Sabina, Juanes, Antonio Carmona y Juan Luis Guerra minutos antes de cenar.

"La calidad de la foto no es buena. Pero la calidad humana en ella. Inmejorable", dice el artista en la descripción de la foto. Lo que él no se esperaba es que uno de sus amigos y compañeros de profesión acabaría confundiendo a sus fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 24 Sep, 2020 a las 8:35 PDT

Todo comenzó cuando Adriana Abenia apareció entre los comentarios confesando que, por un momento, pensaba que estaba con Pablo Iglesias y no con Juan Luis Guerra. Y es que no es una sensación o ilusión óptica que solo le haya ocurrido a ella, pues su comentario ha recibido más de 60 respuestas que comparten su opinión.

Está claro que el que acompaña a Sanz en la imagen no es el político, sino el solista dominicano. Pero nunca sabes lo que las redes sociales pueden ofrecerte, así que no te culpamos si tú también has sido víctima de una ilusión óptica.

Alejandro Sanz comienza la última etapa del 2020 emocionado y superando un nuevo reto: dar el salto al cine. El cantante ha puesto voz a la canción principal de la película El verano que vivimos, cuyo tema ya pudimos escuchar hace unos días. ¿Con qué otra sorpresa nos deleitará el madrileño próximamente? ¿Abrirá de nuevo el baúl de los recuerdos, como también hizo con Fonsi, para regalarnos algún que otro tesoro en formato de imagen?