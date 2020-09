Mandy Moore anuncia el sexo de su futuro bebé

Mandy Moore y Taylor Goldsmith serán papás en 2021. Asi lo han confirmado la cantante/actriz y su pareja a través de las redes sociales en una de las imágenes más tiernas del día. Ambos aparecen juntos acariciando la barriga de la futura mamá confirmando de paso el sexo el bebé.

"Pequeño niño Goldsmith, llegando a principios de 2021" anunciaban ambas celebs en un año en el que las buenas noticias no abundan. El pequeño se unirá a la lista de nacimientos VIPs del próximo año en el que ya tenemos a Paula Echevarría, Ana Morgade, María Pombo, Romina Belluscio...

Un nuevo paso en la relación entre Mandy Moore y Taylor Goldsmith cuya historia de amor comenzó en 2015. Tres años después se dieron el sí quiero y nada mejor que dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia cuando están a punto de celebrar su segundo aniversario de boda.

"Quiero tener hijos más temprano que tarde. Ser parte de un proyecto como este definitivamente hace que mis ovarios comiencen a patear" explicó Mandy Moore durante una entrevista con E! durante la promoción de This is us. Pues dicho y hecho.

"Decir que estoy agradecido sería la subestimación de mi vida. Ella es el ser humano más increíble del planeta" contestó Taylor Goldsmith a la publicación de Mandy Moore. Se nota que es un embarazo muy deseado por ambos. ¡Enhorabuena a la feliz pareja!