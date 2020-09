Halsey: “Por fin ha llegado el día en que Machine Gun Kelly y yo tenemos una canción juntos”

Este 25 de septiembre Machine Gun Kelly, conocido por muchos por ser el actual novio de la explosiva Megan Fox, ha sacado nuevo disco, Tickets to my downfall. Se aleja un poco del rap con el que se dio a conocer para acercarse más a un sonido pop punk en el que las guitarras toman protagonismo.

En los últimos meses hemos ido conociendo algunos temas. De hecho, en el vídeo de uno de ellos, Bloody Valentine, compartía protagonismo con su chica. Pero ahora, sabemos que hay otra chica que forma parte de este trabajo, una vieja amiga que está feliz de que haya llegado este momento.

“Por fin ha llegado el día en que @machinegunkelly y yo tenemos una canción juntos. Sé que puede parecer imposible que aún no hayamos hecho una canción juntos, porque somos amigos desde los albores de los tiempos. Creedme. Es una locura incluso para nosotros que haya tardado tanto en llegar”, aseguraba Halsey en sus redes.

Juntos interpretan Forget me too, un tema que no llega a los tres minutos de duración, en la tradición del punk más clásico. Y parece que esta nueva dirección de Machine Gun Kelly tiene completamente entregada a su amiga.

“Parece que estas cosas están destinadas. Ahora es el momento. Aquí. Mierda. Estoy orgullosa de tu reinvención Colson. Siempre has sido una estrella de rock en todo lo que has hecho, ya sea actuar, modelar, ser un padre increíble o explorar otros géneros”, asegura la cantante sobre su amigo por el que se siente inmensamente feliz.

“Ahora tienes un álbum completo lleno de canciones que refuerzan lo que ya sabemos. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ERES PUNK!!! ¡Felicidades!”, terminaba escribiendo Halsey junto a una colección de fotografías que recogen buenos momentos que han compartido juntos a lo largo de los años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 24 Sep, 2020 a las 9:11 PDT

Está claro que, con paciencia, todo llega.