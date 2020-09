Despistaos: “Pensábamos que estábamos condenados a tocar ‘Cada dos minutos’ y ‘Física o Química’ toda la vida”

Despistaos ha puesto banda sonora a toda una generación. Ya sea con canciones como Estrella, Cada dos minutos o la mítica Física o Química, el grupo de Dani, Krespo, Lázaro y Pablo forma parte de la historia del pop.

Casi dos décadas después de su debut musical, los chicos continúan cantando encima de los escenarios. Ahora han lanzado Inseparables, un tema lleno de optimismo que viene como anillo al dedo para la situación que estamos viviendo. La canción es solo un aperitivo de todo lo que tienen preparado para los últimos meses.

En LOS40, hablamos con Dani sobre Inseparables y los planes de lanzar nuevo disco. Pero no solo eso, el artista también nos cuenta cuál fue el momento exacto en el que decidieron volver a juntarse como grupo y cómo escribió la canción de Física o Química.

Pregunta (P): Acabáis de lanzar Inseparables, una canción llena de optimismo, ¿necesaria en estos tiempos?

Dani (D): Esta canción empecé a escribirla hace unos años. Me faltaba un estribillo. Me pasa mucho, que dejo abandonadas las cosas y pienso “algún día lo terminaré”. La acabé justo después de la cuarentena. Me fui unos días a componer a una casita en el campo y allí la acabé.

P: ¿No has podido componer durante la cuarentena?

D: Yo en cuarentena no he compuesto nada. Nada de nada. Generalmente en casa no puedo componer. Tengo dos hijas y siempre hay mucho jaleo. No tengo tiempo de ponerme como a mí me gusta. Yo soy de los que se pone muchas horas seguidas. Me gusta estar en un sitio donde estar 20 horas sin que nadie me moleste. Llevo mucho descontrol cuando compongo. En cuarentena he estado más con mi familia.

P: Entonces, ¿vamos a tener nuevas canciones de Despistaos pronto?

D: Nuestra idea es sacar un disco el año que viene. Hasta que llegue se momento, queremos ir sacando singles. Queremos que cuando el disco salga, podamos hacer conciertos. Hacer una gira como nos gustaría. Por eso preferimos retrasar el disco todo lo que sea necesario. Es verdad que cada vez que nos juntamos grabamos tres o cuatro canciones.

P: ¿Es complicado juntarse para grabar?

D: Hombre, nosotros teníamos pensado sacar la primera canción en mayo, pero era imposible que nos juntásemos para grabar. Así que Inseparables salió hace un mes. Por eso lo que hemos hecho ha sido grabar tres canciones de golpe, por si acaso. Aunque nos gustaría juntarnos a final de año para grabar cuatro canciones más. Así vamos grabando el disco, poco a poco.

P: Volvisteis en 2019 con ‘Estamos enteros’, ¿Qué hicisteis durante ese break?

D: Hubo dos partes. Al principio cuando paramos estábamos todos muy cansados. Nos distanciamos y perdimos el contacto. Nos pusimos a hacer otras cosas. Yo hice un proyecto en solitario, Krespo se montó un grupo… En 2017 nos juntamos para hacer dos o tres conciertos y ver qué pasaba. Para ver si alguien se acordaba de nosotros. Empezamos a tocar y entonces el teléfono comenzó a sonar. Estuvimos dos años sin parar de tocar. Piensa que no teníamos nada nuevo desde 2013 y decidimos sacar algo nuevo. Al principio lo hicimos sin mucha esperanza, pensando que ya éramos un grupo classic condenado a tocar Cada dos minutos y Física o Química toda nuestra vida. Por eso nos sorprendió mucho la buena acogida del disco hasta el punto de tocarlo entero en los conciertos.

P: Entonces, ¿estaba el miedo de que la gente no se acordara de vosotros?

D: Teníamos la sensación de que la gente se estaba cansando de nosotros. La respuesta de la gente no era la misma que antes. Por eso pensamos que era el momento de acabar antes de que fuese a peor. A la vuelta nos sorprendió mucho que teníamos público muy joven. Gente alrededor de los 20 años. Nos quedamos sorprendidos. A base de hablar con gente, llegamos a la conclusión que era público que nos había conocido con Física o Química y que en aquellos tiempos tenía 14 años.

P: Recuerdo que en 2017 tocasteis en el Arenal Sound sobre las seis de la tarde y aquello estaba llenísimo…

D: Sí, creo que ese fue el punto de inflexión. Nosotros empezamos a hacer conciertos en pequeñas salas al volver y a los pocos meses nos contrataron para el Arenal. Nunca habíamos ido a esos festivales porque pensábamos que no encajábamos y de repente confiaban en nosotros. Nosotros nos fuimos del Arenal Sound flipando, no sabíamos qué había pasado. En aquella época ya estábamos pensando en grabar un nuevo disco y nadie se lo creía mucho. Lo íbamos a sacar por nuestra cuenta, sin contar con Warner poque tampoco lo tenían muy claro. Después de ese concierto se aclaró todo y Warner apostó por nosotros fuerte.

P: Habéis colaborado con Fito, Dani Martín…¿con qué artista os queda trabajar?

D: Nos gustaría mucho hacer algo con La Oreja de Van Gogh. Es un grupo de nuestra generación que empezó un poquito antes que nosotros y que continúa en activo.

P: He vuelto a escuchar vuestros primeros discos (Despistaos o Lejos), que son mucho más rock. ¿Por qué esa evolución hacia el pop?

D: No sé si es una evolución o una involución. Yo escuchaba pop de jovencito y empecé a escuchar rock después. Cuando empecé en la música, lo que más escuchaba era Marea, Extremoduro y estos grupos. Es normal que se notase ese sello. De hecho, Lejos lo grabamos con Iñaki, el guitarrista de Extremoduro. Era lo que nos apetecía hacer. Es verdad que nosotros siempre tuvimos claro que no queríamos guiar el grupo hacia ningún sitio, dejar que todo fluyese.

P: ¿Escucharemos entonces a Despitaos cantando reguetón en un futuro?

D: (Risas) No creo. Yo escucho mucho urban y me mola un montón, pero creo que nunca podría hacer eso. Es que tengo la sensación de que es un mundo totalmente distinto al nuestro. Es como una cultura diferente. Me gusta porque es muy distinto a lo que he escuchado durante toda la vida, pero no me veo haciéndolo porque me resulta mucho más sencillo hacer una canción de mi estilo.

P: Lleváis casi 20 años en la industria, ¿cómo ha cambiado? ¿Pensáis que ahora es más fácil entrar que cuando empezasteis?

D: Es distinto. Nosotros empezamos en la última época en la que el CD funcionaba. Ya empezaba a haber piratería. Casi todo el tiempo lo hemos vivido de una manera muy natural, como sacábamos disco cada poco tiempo, fuimos viendo cómo evolucionaba la industria. Vimos cómo empezaba a nacer Spotify y fue una revolución. Se perdía un poco el romanticismo de ir a la tienda a comprarte el disco, pero se gana en comodidad.

P: Sufriste una pérdida de audición hace unos años, ¿cómo es ser músico y trabajar con ello?

D: Lo que he hecho ha sido cuidarme mucho para que no vaya a más. Es verdad que la pérdida que tengo es muy pequeña y no es preocupante. No me impide hacer mi trabajo ni nada. Yo tengo la sensación de escuchar bien. Lo que me pasó, que fue bastante chocante en su momento, es que tengo tinnitus, que es ese pitidito en el oído que tienes a veces, siempre. Lo tengo 24 horas al día, todos los días del año. Al principio fue molesto, pero me he acostumbrado. Llevo así ocho años por lo menos. Hay enfermedades peores.

P: Dani, ¿qué le dirías al Dani que empezó hace casi veinte años en la música?

D: Vas a fliparlo. Es que cuando yo empecé en esto era un chaval que tocaba la guitarra y que soñaba con que un día en un concierto hubiese cien personas cantando una canción mía. Ese era mi sueño. Entonces, con todo lo que he vivido después, le diría “prepárate, que vas a fliparlo”.