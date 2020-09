“Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva, es física o química”, hemos cantado todos hasta quedarnos sin voz en alguna fiesta. La canción principal de la serie de Física o Química ha sobrevivido al paso de los años, convirtiéndose en un himno para todos aquellos adolescentes que crecieron a principios de los 2010’s.

Ahora, para alegría de aquellos millennials que se engancharon a la historias del colegio Zurbarán, Antena 3 prepara dos episodios especiales con el reparto original. Andrea Duro, Maxi Iglesias, Angy, Javier Calvo y compañía se unirán para dar vida una vez más a aquellos alumnos que nos robaron el corazón.

Despistaos nos cuenta cómo se creó el tema de ‘Física o Química’

Aunque estamos muy contentos con la noticia, parece que Despistaos, el grupo que escribió la mítica canción de la serie, todavía no está confirmado. En LOS40, hemos hablado con Dani sobre el tema y, de momento, no ha sonado el teléfono:

“No sabemos exactamente qué va a pasar, pero a nosotros nos encantaría, la verdad. Para nosotros ha sido muy importante. De hecho, no es por ir de flipao, pero es una canción que aportó bastante a la serie. Nos aportó mucho. Estamos ahí peleando para estar.”

La canción suma más de 17 millones de reproducciones en Spotify, siendo la más escuchada del grupo en la plataforma. De hecho, Dani confiesa que le deben mucho a Física o Química: “Creemos que parte de culpa de que nos vaya bien tantos años después es por esa serie”.

Dani también ha recordado cómo fue el proceso de creación de la canción. La serie ya había estrenado su primera temporada y Antena 3 buscaba un tema para la cabecera: “A mí me daba mucho miedo hacer una canción con una historia tan cerrada. Cuando compongo no tengo muy claro de qué voy a hablar y lo voy dejando fluir. Entonces tener que hacer una canción con una historia tan acotada me iba a costar. Yo dije que lo iba a intentar.”

Fue entonces cuando la productora le envió la primera temporada en DVD para documentarse:

“Me vi todos los episodios tomando notas. Me empapé de los personajes principales para escribir sobre ellos. En un momento se me ocurrió el puente donde decía lo de Física o Química, paré la tele, cogí la guitarra y la compuse en un día del tirón. Se la mandamos a la productora y nos dijeron que sí. Les hicimos cuatro versiones distintas de la misma versión”.

Teniendo en cuenta que los tiempos cambian, hemos querido saber qué grupo piensa Dani que cantaría la cabecera si hoy se rodase la serie para la Generación Z. “Creo que pegaría un C. Tangana, que tendría más que ver con el espíritu que tendría la serie hoy en día”, ha contestado.

Sin duda, un reencuentro de Física o Química sin Despitaos no sería lo mismo. ¿Escuchará Antena 3 las plegarias de los fans? Esperemos que sí.