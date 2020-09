Leiva y Joaquín Sabina regalan ‘Partido a Partido’ a su Atlético de Madrid: mira el emotivo vídeo

Cualquiera que esté adentrado en el mundo de la música y del deporte sabe a la perfección que el Atlético de Madrid es sagrado para Leiva y Joaquín Sabina. Podríamos decir, incluso, que se han convertido en dos de las figuras más importantes en la historia del club.

Pues bien, ambos artistas confesaron a principios de agosto que tenían algo "bien bonito" preparado. El resultado final era todo un misterio, pero ahora, de forma inesperada lo hemos conocido. Y sí, está relacionado con su Atlético de Madrid del alma.

Leiva y Sabina se unen en Partido a Partido, una canción dedicada a todos los aficionados del equipo y a todo "el que tenga otra forma de entender la vida". "No me habléis de resistir. Es mi Atleti de Madrid. No me vengan con lamentos. Hablo de sobrevivir", dicen algunos de sus versos.

Pero lo cierto es que, seas o no aficionado/a del equipo rojiblanco, tanto las imágenes como su letra acaban tocando tus emociones. Y es que Leiva y Sabina se han asegurado de que su videoclip muestre la realidad a la que todos nos enfrentamos ahora mismo.

Negocios cerrados, incertidumbre, miedos, familias desesperadas por sus pérdidas económicas, distanciamiento de los más mayores con sus hijos y nietos, enfermeros/as y doctores intentando sobrevivir a la dureza de sus jornadas laborales... Vivencias de una pandemia. Pero él, el Atlético de Madrid, siempre está ahí con una razón por la que seguir creyendo, una razón por la que continuar en este arduo camino que un virus ha construido.

Nuestros protagonistas han prescindido de focos, atrezo y parafernalia. Tan solo les ha bastado con unas imágenes en blanco y negro para llevar a lo más profundo de todos y cada uno de los que han llegado a este vídeo. Y lo han conseguido con creces.

Como era de esperar, este lanzamiento ha llegado a ojos del club, que no ha tardado en compartir su emoción por la sorpresa del madrileño y el onubense. "Gracias, Leiva y Joaquín Sabina por el regalado en forma de canción que nos hacéis a todos en estos tiempos difíciles", señalan en sus redes sociales. "Los beneficios de esta emotiva iniciativa irán destinados al proyecto solidario de nuestra Fundación Atlético de Madrid en la Cañada Real Galiana", añaden.

Y tú, ¿también te has emocionado con cada segundo de este emotivo tributo?