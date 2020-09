Ismael opina sobre el regreso de Andrea a ‘La Isla de las tentaciones 2’

La segunda edición de La isla de las tentaciones está dando mucho que hablar. El programa de Telecinco ha vuelto con nuevas parejas que pondrán a prueba su amor en una paradisiaca isla. Aunque casi todo son rostros nuevos (incluido el de la presentadora), este domingo ha vuelto una de las chicas que más dio que hablar en la primera edición: Andrea Gasca.

En la primera temporada del reality, Andrea acabó su relación con su novio, Ismael, tras enamorarse de una de las tentaciones, Óscar. Aunque el amor tampoco cuajó con este segundo, parece que la joven de 26 años no ha tirado la toalla y quiere encontrar una nueva pareja en el programa de Telecinco. De este modo, volvió al programa llamando la atención de todos los espectadores (hasta la del futbolista Joaquín). Óscar también ha vuelto al programa como una de las tentaciones.

Ismael, el exnovio de Andrea, no se quedó callado durante la emisión del programa de este domingo. Cuando sus seguidores y seguidoras le preguntaron qué opinaba sobre el regreso de Andrea y Óscar al reality, el joven contestó lo siguiente: "Me da absolutamente igual. Que cada uno haga lo que quiera con su vida, que se vendan a precio de mierda. Que pierdan la dignidad, el respeto, los valores por salir en televisión si es que les gusta”.

Además, horas después aseguró que va a contar un bombazo en su canal de Youtube sobre una de las personas del programa. Lo hará, tal y como asegura, bajo el nombre de “El justiciero”: “Que arda Troya, el justiciero ha llegado”.

El joven asegura que su crítica no va a tener desperdicio y que va a poner a una persona del programa de vuelta y media: “Como se puede llegar a ser tan frío y calculador, vais a flipar, tengo la ventaja de que yo ya he pasado por ahí… He visto ciertos intentos de manipulación, bueno, bueno…vais a flipar”.

Parece que, aunque Ismael ahora se encuentre viviendo su sueño de ser empresario en su ciudad, va a dar mucho juego fuera de La Isla de las tentaciones, comentando el programa. Seguiremos atentos a sus redes sociales.