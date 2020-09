Lance Bass ha confirmado que Justin Timberlake y Jessica Biel dieron la bienvenida a su segundo hijo

El pasado julio llegaron los rumores de que Justin Timberlake y Jessica Biel habían tenido a su segundo hijo. Fue toda una sorpresa porque no había habido noticia si quiera del embarazo. Además, el confinamiento no permitió ir viendo los avances en la gestación de la actriz. Y en esa aura de discreción parece que siguen instalados porque no han dado noticia del nacimiento y no sabemos si su primogénito Silas disfruta de la compañía de un hermanito o una hermanita.

Pero lo que sí parece confirmado es que ya son una familia de cuatro. Lo ha confirmado uno de sus ex compañeros del cantante en ‘N Sync. Lance Bass grabó una entrevista con Katie Krause de ET durante The Daily Popcast. Allí aseguró que “el bebé es lindo, por supuesto, son Justin y Jessica”.

Ante tal afirmación la curiosidad aumentó y la presentadora quiso conocer el nombre del bebé a lo que Bass contestó añadiendo más misterio al asunto: “Esa es una buena pregunta… pero ¡Justin me mataría!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Biel (@jessicabiel) el 21 Jun, 2020 a las 10:02 PDT

Así que, de momento, nos quedamos con la duda de saber más detalles de este nacimiento. Lo que está claro es que la pareja ha superado la crisis que atravesaron a finales de 2019 cuando el cantante fue pillado en actitud muy cariñosa con su compañera de reparto, Alisha Wainwright durante el rodaje de la película Palmer.

En aquel momento, incluso tuvo que pedir disculpas públicamente por el bochorno que había causado a su esposa. “Me alejo del cotilleo tanto como puedo, pero siento que, por mi familia, es importante abordar los recientes rumores que están haciendo daño a gente que quiero. Hace unas semanas sufrí un error de juicio, pero dejadme ser claros: no pasó nada entre mi compañera y yo. Esa noche bebí demasiado y lamento mi comportamiento. Debí haberlo sabido”, escribía en sus redes en aquel momento.

Unos meses después llegó su segundo bebé como muestra de que siguen siendo un matrimonio sólido. Eso sí, esperemos que dentro de poco presenten en sociedad al pequeño nuevo miembro de la familia.