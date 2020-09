Sia le pone toques épicos a su nueva canción: Courage to change

Sia ha presentado Courage to change. Un nuevo sencillo de su próximo proyecto. Su debut como guionista y directora también trae aparejada nuevas canciones que llevan su firma. Después de estrenar Together hace cuatro meses ahora le ha tocado el turno a Courage to change.

Una canción repleta de epicidad en la que la australiana da un nuevo paso hacia el estreno de Music. Casi cinco minutos de sonido 100% Sia que parecen estar compuestos para lo que la pandemia mundial nos iba a deparar: "You’re not alone in all this/ You're not alone I promise/ Standing together we can do anything" ("No estás solx en todo esto. No estás solx, lo prometo. Permaneciendo juntos podemos hacerlo todo").

Pero la realidad es que el proyecto de la intérprete comenzó en 2015 y lo que realmente ha afectado la situación mundial actual es a su estreno que sigue retrasándose con la esperanza de un futuro inmediato mejor.

Courage to change y Together son dos de las 10 canciones que formarán parte de la banda sonora de Music, una película en la que en el reparto encontramos a Kate Hudson, Leslie Odom Jr, Héctor Elizondo, Tig Notaro y la propia Maddie Ziegler contando la historia de una niña autista (Ziegler) que está al cuidado de una hermana problemática (Hudson).

No ha sido el único estreno musical de Sia en los últimos meses. Hace apenas un par de semanas presentó su nueva colaboración con David Guetta. El DJ y productor francés y la australiana volvían a aliarse para crear la que será una de las canciones del año: Let's Love. Su nueva colaboración es sorprendente, ya que cuenta con una marcada inspiración ochentera, muy en la línea de los sonidos revival que han popularizado en este año artistas como Dua Lipa, Miley Cyrus o The Weeknd con sus últimos trabajos.

Apenas un par de días antes nos había sorprendido con Del mar, su colaboración con Ozuna y Doja Cat en la que cantaba en un perfecto español.

Han pasado casi tres años desde que la solista australiana publicara su último álbum de estudio, un disco navideño. Una enfermedad ha motivado que Sia haya pospuesto sus proyectos musicales.