BTS anuncia fecha para ‘BE’, su nuevo álbum

BTS, la sensación global de K-Pop, anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum. Como BigHit Entertainment ha anunicado, se llama BE saldrá a la luz el próximo 20 de noviembre. Después de hacer un mini tour virtual por los Estados Unidos así lo han comunicado. La banda surcoreana, ¡no para!

En este último proyecto encontraremos su single Dynamite. Tras el éxito de su primera canción en inglés, ¡las expectativas están muy altas! Alcanzando los 412 millones de visualizaciones en Youtube y acaparando la lista de tendencias de la plataforma a diario.

Un trabajo que se ha logrado gracias a la participación de Jungkook, V, Jimin, RM, Jin, J-Hope y Suga. Colaboraciones necesarias para la música, el diseño, el concepto y la composición de este. Si te mueres por escucharlo, el pre-order estará abierto el 28 de septiembre. Un número de copias limitadas saldrá este día para los más rápidos.

Namjoon, también conocido como Rap Monster, daba un vídeo directo en Youtube donde contaba la “exhaustiva” agenda de los chicos. Mencionaba también los “últimos retoques” que se estaban dando al proyecto. Y es que, no nos sorprende nada que estén hasta arriba. BTS ha participado recientemente en America’s Got Talent, el Tiny Desk Home Concert de NPR y esta noche 28 de septiembre aparecerá en The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Por si esto fuera poco, podremos disfrutar de su concierto en directo BTS MAP OF THE SOUL ON:E los próximos 10 y 11 de octubre. Como su agencia ha comunicado, será una experiencia virtual. "Hemos estado preparando un evento offline que cumple plenamente con las pautas proporcionadas por las autoridades de salud pública para garantizar el entorno más seguro para nuestros artistas y fans", declaraba Soompi.