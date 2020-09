¿Cómo salir de un grupo de Whatsapp sin que nadie se entere?

WhatsApp ha traído incontables ventajas a la forma de comunicarnos en nuestro día a día pero, como no todo es perfecto en la vida, la app de mensajería más popular de nuestro país también tiene su lado negativo. De hecho, es precisamente la continua conectividad, algo a priori positivo, lo que se ha convertido en la pesadilla de muchos de sus usuarios.

En plena era digital la desconexión es algo que cada vez se valora más, tanto que la app trabajaba en un "modo vacaciones". Es por eso que no son pocos los que comienzan a no llevar muy bien eso de formar parte de más y más grupos de WhatsApp, sobre todo, cuando en ellos se establecen conversaciones constantes que te saturan el móvil (y a veces la mente). La solución ante este problema parece fácil: abandonar el grupo. Pero, ¿qué pasa cuando no quieres saber nada de ese chat pero, por el motivo que sea, no quieres o no puedes salirte?

Aunque hasta el momento no se puede salir de un grupo de WhatsApp sin que al resto de integrantes les llegue una notificación, sí que existe una pequeña estrategia con la que dicho grupo dejará de ser un estorbo para ti sin necesidad de quedar mal.

Lo primero, más importante y que probablemente ya hayas hecho si este chat grupal no es de tu interés, será silenciar el grupo. Hasta ahora WhatsApp permite hacerlo por el tiempo máximo de un año. De esta forma, te aparecerán las notificaciones pero, al menos, no sonarán. Sin embargo, si lo que quieres es que el grupo desaparezca por completo de tu vista hay un siguiente paso a realizar.

¿Cómo deshacerte de un grupo de WhatsApp sin salir de él?

La solución está en una opción que frecuentemente pasa desapercibida en la App, la de "Archivar conversación". De esta forma, el grupo se desplazará hacia una pestaña aparte y diferente a la del resto de tus conversaciones, de tal forma que, si quieres ver qué se está hablando en el grupo, deberás buscarlo específicamente dentro de los chats archivados. Además, ¡las notificaciones también desaparecerán!

¿Cómo archivar una conversación grupal de WhatsApp para que no moleste?