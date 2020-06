El truco definitivo para no aparecer "en línea" en Whatsapp

WhatsApp se ha convertido en una aplicación imprescindible en nuestras vidas, formando parte de nuestro día a día en el ámbito personal, profesional e, incluso, como vía de comunicación entre los padres del colegio.

No se puede negar que esta herramienta nos ha facilitado mucho la vida, aunque, ¿a qué precio? No son pocos los que sienten que les falta cierta privacidad dentro de la App de mensajería, así como las personas que sienten cierta incapacidad de desconectar por culpa de vivir tan pegados a los móviles.

Sin embargo, existe una pieza fundamental en lo que respecta a privacidad dentro de la App de mensajería, ya que, el mensaje de "en línea" que aparece bajo el nombre de cualquier contacto cuando abres una conversación trabaja como un pequeño espía que comunica que esa persona está con el móvil en la mano y, lo que es peor, con el WhatsApp abierto. Por lo que, no responder a alguien o tardar mucho en hacerlo puede convertirse en una forma de quedar muy mal por culpa del dichoso "en línea".

¿Cómo conseguir que no se me vea "en línea" en WhatsApp?

Navegar por WhatsApp sin que nadie sepa si estás usándolo o no es mucho más fácil de lo que crees y a continuación te dejamos los pasos para deshacerte del "en línea":

Dentro de WhatsApp entra en "Configuración". En Android se sitúa arriba a la derecha en un icono con tres puntos en el botón Ajustes y en iOS abajo a la derecha.

El siguiente paso será entrar en "Cuenta".

Después entra en "Privacidad". En este mismo apartado puedes cambiar quién ve tu foto de perfil o la información sobre tu última conexión.

Ahora haz click en el apartado "Info". Una vez hayas llegado a este punto tendrás tres opciones: "Todos", "Mis contactos" o "Nadie", será con esta última con la que ningún número podrá comprobar si estás o no "en línea" dentro de WhatsApp.

WhatsApp. / Getty Images / MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images

Un truco más sobre WhatsApp que se una a otros como el que te permite ver los estados de la gente sin que ellos sepan que los has estado viendo, aunque en este caso es la privacidad de los demás la que no sale tan bien parada o a otras novedades de WhatsApp más transparentes como el hecho de que la App notifique a quien ha sido bloqueado de que ya no podrá contactar con esa persona.