Ella Baila Sola y la influencia de Bruce Springsteen en Lo echamos a suertes

Ella Baila Sola cumplió aquello de llegar y besar el santo. Lo echamos a suertes fue la acertada tarjeta de presentación del dúo formado por Marta y Marilia. Un debut que se convirtió en un himno del pop y en su primer número 1 en LOS40. Una canción que solo fue posible gracias a la influencia de Bruce Springsteen.

El primer sencillo de las entonces desconocidas Marta Botía Alonso y Marilia Andrés Casares entró en la lista de las canciones principales de LOS40 el 24 de Agosto de 1996 en el nº 15. Cinco semanas más tarde, entre el 28 de Septiembre y el 4 de Octubre, llegaba al puesto más alto.

Así nació Lo echamos a suertes de Ella Baila Sola

Lo echamos a suertes formó parte del repertorio de su primer álbum homónimo y fue el comienzo de una breve carrera que solo duró cinco años (con dos discos más de estudio, E.B.S, 1998, y Marta and Marilia, 2000, y el recopilatorio de despedida Grandes éxitos,2001) pero en el que consiguieron lograr seis veces el primer puesto de nuestra lista (con canciones como Amores de barra).

La madrileña Marta y la conquense Marilia llevaban años cantando y componiendo juntas. Llegaron a formar su propio grupo, al que llamaron The Just, y su repertorio era en inglés. Cuando Gonzalo Benavides descubrió su talento y empezó a interesarse por ellas, las convenció para que cantasen en castellano. Empezaron entonces a preparar maquetas y a dar conciertos en pequeños recintos de Madrid.

En sus influencias, la canción They dance alone de Sting sirvió para rebautizar su dúo, y Roll of the dice de Bruce Springsteen la que inspiraría Lo echamos a suertes. El disco Ella Baila Sola se grabó entre los meses de Abril y Mayo de 1996 en los estudio Torres Sonido de Madrid, propiedad de Joaquín Torres (fundador de Los Pasos), con la producción del propio Gonzalo Benavides.

Marta y Marilia firman las 13 canciones del álbum cuya temática y denominador común es el amor y el desamor. Elegida para presentar el álbum (después siguieron Cuando los sapos bailen flamenco, Amores de barra, No lo vuelvas a hacer o Por ti), Lo echamos a suertes está compuesta, letra y música, por Marta Botía. Es una balada de desamor que retrata la pérdida de ilusión en el seno de la pareja. Sin embargo, no está basada en ninguna experiencia personal de su autora: "Yo era muy pequeña. Cuando compuse esa canción fue dos o tres años antes de que saliera el grupo, tendría 16 o 17 años. Componía canciones para mí, no componía pensando que alguien las iba a escuchar... había tenido algún noviete, pero ya está. No estaba yo muy versada en esto" explicó Marta a W Radio Colombia.

"Estaba centrada en la música y lo que me interesaba era cantar sobre esa sensación, ese gusano en la tripa del que yo nunca había oído hablar en ninguna canción" confesó a Vanity Fair. El aleteo de mariposas en el estómago es una metáfora que se utiliza para expresar lo que se siente cuando uno está enamorado. Sin embargo, para describir esa sensación, más bien su ausencia, Botía escribió "Porqué ya no me baila un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su voz".

Inicialmente, tanto Marta como Marilia componían en inglés. Lo echamos a suertes fue la primera canción en español que escribió la madrileña que se inspiró para el título en la popular canción del Boss. "Por aquella época adoraba a Springsteen, tenía las paredes llenas de pósters suyos, eran una fan total, y escuché una canción que acababa de sacar, Roll of the dice (Tirar los dados). Esa imagen de tirar los dados para decidir algo, echarlo a suertes, me pareció muy bonita y decidí aprovecharla" explicó a Vanity Fair.

El destino quiso que se convirtiera en un himno de nuestra música. Pero a punto estuvo de no ver nunca la luz. Era una canción secreta, Botía la tenía escondida, le daba vergüenza cantarla delante de la gente. Sobre todo cuando llegaba la frase "Será que la rutina ha sido maas maas fuerte". Cuando preparaban el repertorio junto a Gonzalo Benavides para presentarlo a Hispavox, y ya tenían prácticamente todo el repertorio cerrado, el productor sentía que faltaba la canción, ese single con el que presentarían el álbum. Marta superó su miedo y enseñó Lo echamos a suertes.

"Para mí lo bonito de Lo echamos a suertes fue encontrar una segunda voz que armonizase con la melodía que ella traía" confesó a VF.

Un hit inmediato

La primera vez que Ella Baila Sola escuchó Lo echamos a suertes en la radio fue mientras iban en el coche junto a su manager, Gonzalo Benavides: "Comenzó a sonar y nos volvimos locos. Pero lo más fuerte vino cuando Gonzalo movió el dial y también ahí estábamos sonando. Pasó a otra emisora y también, y así a otra y otra... Nos pusimos a chillar por las ventanillas de la emoción" explica en la citada entrevista.

La repercusión de Lo echamos a suertes catapultó a lo más alto de las listas de ventas a Ella Baila Sola. Este primer gran éxito del dúo, es una de sus canciones emblemáticas y se ha calificado de mítica o de himno pop generacional.

El ascenso meteórico de Ella Baila Sola quedó patente en las listas de ventas, en sus conciertos masivos o en los galardones que obtuvieron con ese primer álbum. Tanto Lo echamos a suertes como los siguientes singles sonaron en todas las radios y eran coreadas por sus miles de fans en sus directos.

En pocos meses, Ella Baila Sola (1996) vendió más de 1.500.000 de copias (de las que 500.000 fueron en Latinoamérica) y fue uno de los más vendidos del año en España. Aunque no llegó al nº 1 de la lista oficial de ventas de España se mantuvo 44 semanas en el Top 10. Ella Baila Sola recibió Discos de Oro y Platino tanto en España como en varios países de América Latina: En España (7 Platino), en Argentina, Colombia, Perú y Venezuela (Platino), en Ecuador y Uruguay (Oro Doble), en Chile (doble Platino)

Ella Baila Sola obtuvo un Premio Amigo en 1997 en la categoría de Mejor Grupo Español. Fue en la primera edición de estos galardones otorgados por AFYVE (Asociación Fonográfica y Videográfica Española). El dúo partía con tres nominaciones. En la 45º Edición de los Premios Ondas, celebrada en la Sala Oval del Palau Nacional de Barcelona el 12 de Noviembre de 1998, Ella Baila Sola recogió el galardón a Mejor Artista o Grupo Español.

El éxito de Lo echamos a suertes y de los otros primeros singles Ella Baila Sola, impulsaron una amplia gira de más de 200 conciertos en seis meses. Actuaron por toda España y también en Colombia, Argentina, Chile o México. La promoción del álbum las llevó a Nueva York, Chicago, Dinamarca e Israel. A finales de 1996 actuaron con una banda de más de cien músicos en The Night of the Proms, concierto celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid, y donde compartieron escenario con luminarias de la talla de Joe Cocker o Vaya con Dios.

El boom queda perfectamente reflejado en los medios de comunicación. El País escribía "Marta y Marilia, las dos componentes del dúo Ella Baila Sola, se han convertido en menos de un año, desde qué salió su primer disco, en una de las sensaciones de la temporada. A medio camino entre la canción de autor y el sentir adolescente, su estrellato es incuestionable en una época marcada por el triunfo de las voces e inquietudes femeninas. La Vanguardia, por su parte, recordaba la figura del dúo: "Y es que la huella que dejaron Marta Botía y Marilia Andrés Casares en el panorama musical español a medidos de los noventa fue suficientemente profunda como para que el público no haya dejado de recordar con cierta nostalgia temas como Lo echamos a suertes, Cuando los sapos bailen flamenco, Amores de barra, Por ti y Mujer florero…".