A pocos días de lazar The Album, el primer álbum de estudio del grupo coreano, BLACKPINK da unos adelantos muy emocionantes a sus seguidores. Tras escuchar su primer sencillo promocional How You Like That y su colaboración en Ice Cream con Selena Gómez, ¡tienen ganas de más! Tres días antes podemos disfrutar del teaser de Lovesick Girls, el principal tema del proyecto que veremos completo el próximo día 2 de octubre.

Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa subían a sus redes sociales el póster de Lovesick Girls y estas ardían de la ilusión. Las chicas, abrazadas unas a otras en la oscuridad de la noche nos recordaban la fecha. Por cierto, imposible de olvidar para sus fieles seguidores que están llenando Twitter con comentarios de amor. El sentimiento más repetido entre ellos es el de orgullo. Que el cuarteto haya podido reunir en su primer disco a Cardi B, David Guetta, Selena Gómez y Ariana Grande es todo un logro.

Un sabor mucho más dulce tras confirmar la colaboración con Cardi B. YG Entertainment subía hacía días una imagen del CD difuminado para adelantarlo. Y aunque su intención era no desvelar nada, los fans descubrieron el nombre de la rapera escrito en él. No ha sido hasta el final que hemos sabido que sí, ¡la unión existe y se llama I Bet You Wanna!

BLACKPINK confirma su colaboración con Cardi B

Ocho pistas en total que vienen a arrasar con todo. Empezando con sus dos sencillos de prelanzamiento How You Like That e Ice Cream. También Pretty Savage, Bet You Wanna, Lovesick Girls, Crazy Over You, Love To Hate Me y You Never Know. ¿Quién no puede aguantar más?

Además, debéis apuntad en el calendario esta fecha: 1 de octubre. El día que BLACKPINK se reunirá con los seguidores vía online para celebrar la llegada del álbum al mercado. Un evento en streaming que podréis encontrar en VLive pinchando aquí para más información.