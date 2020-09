Dua Lipa da un adelanto del videoclip de ‘Levitating’ con DaBaby

Dua Lipa, la diosa del pop y ahora del tecno, quiere más visibilidad para su tema Levitating. Una canción que creíamos que no daba más de sí y que la británica nos ha corregido. Le queda una vida más junto a DaBaby, un rapero no muy conocido en España pero que puede efectivamente lanzarle a la fama a nivel internacional. Un win-win entre artistas que verá la luz muy pronto y es que la vocalista ha hecho una llamada en Instagram para acompañarla en la espera.

“Id a TikTok para la cuenta atrás de Levitating”, escribía en su cuenta oficial de Instagram. En este post también había un vídeo que nos introducía en un mundo nuevo. Un ascensor que nos lleva a una pista de baile intergaláctica donde nos espera la cantante. "Que no te asuste, ve hacia la luz”, dice Dua a sus seguidores dándoles instrucciones de lo que deben hacer una vez llegue el videoclip completo. Por lo que podemos ver, en este mundo hay mucha fiesta y mucho brilli-brilli.

Esperemos que esta noticia traiga muchas más buenas vibras que malas. Parece que Lipa ya ha tenido suficiente con el mal recibimiento de su autoversión de New Rules dirigida a la nueva situación pandémica. No más comentarios negativos, solo triunfos para la diva del pop.

Quién es DaBaby

La colaboración es de mano del rapero autor de ROCKSTAR junto a Roddy Ricch que ha llegado a liderar la lista de Billboard. Es decir, todo un fenómeno al otro lado del charco que reúne 730 millones de reproducciones en Spotify. Así que, aunque en nuestro país no sea de los favoritos, no tiene razones para no serlo. El 17 de abril de 2020 sacó su tercer álbum, Blame It on Baby, incluyendo colaboraciones con Future, Quavo, Megan Thee Stallion, YoungBoy Never Broke Again , A Boogie wit da Hoodie y Ashanti .