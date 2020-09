Camila Cabello como ‘Cenicienta’: ya podemos ver las primeras imágenes oficiales de la película

Camila Cabello se encuentra inmersa en el rodaje de la nueva adaptación cinematográfica de Cenicienta. La intérprete de Señorita anunció hace unos meses que se metería en la piel de la famosa princesa. Eso sí, esta cinta tendrá poco que ver con la de Disney, y contará con canciones pop y algunos de los rostros más conocidos de Broadway.

De hecho, en esta versión de Cenicienta, el hada madrina estará interpretada por un hombre. Nada más y nada menos que Billy Porter. ¿Y la madrastra? Idina Menzel, la mujer detrás de la voz de Elsa en Frozen. Vamos, ¡todo talentos!

Aunque todavía es pronto para saber cuándo llegará la película a la gran pantalla, por fin podemos ver las primeras imágenes de la película. Camila se encontraba rodando en Inglaterra a principios de este año, pero debido a la pandemia el rodaje se tuvo que paralizar. Sin embargo, gracias a las medidas de seguridad necesarias contra la Covid, la grabación se ha retomado. ¡Y ya han compartido las primeras fotos!

Tweet de apreciación a Camila Cabello como CINDERELLA pic.twitter.com/9SsmeaRmBi — vasthi torres (@vasthitorres28) September 27, 2020

En las imágenes vemos a Camila cantando mientras cose en una pequeña habitación. La joven aparece luciendo un vestido blanco encorsetado y una larga trenza como peinado. Parece que en esta adaptación la joven no se ayuda de ratoncitos para confeccionar sus propios trajes.

Otra de las imágenes que circulan por las redes sociales es la que aparece Camila junto a Idina y la directora del proyecto, Kay Cannon. Ha sido esta última la que ha compartido la foto en su cuenta de Instagram. Lo mejor es el texto que acompaña el post, donde deja claro que en esta adaptación no hay malos y buenos: “Disfrutando el tiempo que me queda grabando con Cinders, [Camila Cabello] y su NO malvada madrastra, [Idina Menzel] (no hay villanos en esta película”.

Sin duda, nos morimos de ganas de ver a Camila Cabello en este papel. Nos encanta que la joven se haya metido de lleno en el mundo de la interpretación. ¿Será solo el primer papel importante de una larga carrera en Hollywood?