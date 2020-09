Las preciosas palabras de Pau Donés a su hija: “La he amado con locura”

Pau Donés ha pasado a la historia de la música en español por méritos propios. Su grupo, Jarabe de palo, ha marcado a toda una generación con temas como Agua o La Flaca, siendo parte de la banda sonora de millones de personas.

El pasado 9 de junio, la noticia de su muerte conmocionó a toda España, dejando una sensación de tristeza en el ambiente. Uno de los músicos más queridos de nuestro país se había ido, dejando una pequeña parte de él en cada una de las personas a las que su música le había marcado. Pau, que falleció debido a un cáncer, concedió su última entrevista a Jordi Évole. Ahora, tres meses después de su muerte, llega en forma de documental a 254 salas en forma de documental.

Titulado como su última canción, Eso que tú me das, Pau habla sobre su carrera, su familia y sus amigos. Lo hace quince días antes de fallecer, demostrando una gran calma y lucidez. La conversación tiene lugar en la casa de Pau de Vall d’Aran frente a los Pirineos, donde se refugió a pasar sus últimos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordi Évole (@jordievole) el 8 Sep, 2020 a las 1:27 PDT

"Había muchas dudas de si íbamos a poder hacerlo y si él iba a tener fuerza. Yo estaba nervioso y no sé si él también, pero todo fluyó”, ha asegurado Jordi Évole en la presentación del documental. "Una de las cosas que me tranquilizó mucho fue cuando la familia vio la película y todos ellos nos animaron a seguir adelante”, ha continuado explicando.

Uno de los momentos más emotivos del documental es cuando Pau habla sobre uno de los mayores pilares de su vida: su familia. Cuando el intérprete de Bonito menciona a su hija Sara, que aparece en su último videoclip, lo hace con unas emotivas palabras: “No le he dado el tiempo que merecía, porque merecía mucho más. Ahora si le preguntaras diría que sí, que he sido un buen padre, porque un buen padre tiene que amar a sus hijos y yo la he amado con locura".

La recaudación que obtenga la película irá destinada al Instituto de Oncología del Vall d’Habrón, donde Pau trató su enfermedad.