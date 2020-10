Irene Ferreiro sobre ‘Skam’: “La emisión de la cuarta temporada está siendo la hostia, ¡yo estoy living!”

Irene Ferreiro es la actriz que da vida a Cris en Skam, la serie juvenil de Movistar+ que muestra la realidad adolescente de una manera tan real que, en su inicio, hizo pensar a algunos que se trataba de un reality y no de ficción. La idea es noruega, pero se ha extendido a multitud de países que la han adaptado a sus propias problemáticas.

El personaje de esta actriz de 19 años es el de una chica dispuesta a mantenerse al margen de las reglas cuando son contrarias a su ida del amor a la amistad. Dos valores básicos en esta etapa vital que, en la vida real, no ha sido fácil para Ferreiro que ha decidido contar su proceso de aprendizaje en un poemario que recoge sus sombras. Voces que se ahogan en el silencio recoge una evolución con la que se pueden sentir identificados muchos postmillenials. Ella sabe que representa a una generación que últimamente ha sido muy criticada durante la pandemia, de una manera poco justo, según ella.

Y reconoce que su personaje en la serie, ha tenido mucho que ver en ese proceso.

¿Qué es lo que más te gusta de Skam?

El hecho de que seamos útiles porque al final, es una serie entretenida y te lo puedes pasar bien viéndola, te entretiene, pero creo que va más allá y es útil, te da lecciones y te hace sentir más comprendida si estás pasando por alguno de los temas que hablamos en la serie, que son bastantes. Sinceramente me quedo con eso, con que somos una serie útil y me hubiera encantada verla con 13 años.

¿Qué has aprendido de tu personaje, de Cris?

Cuando grabé la segunda temporada, todo el aprendizaje vital que se llevó cris, aparte de salir del armario y afrontar una relación y todo eso, es algo que ya había vivido, algo que Cris se llevó en la segunda temporada fue el verse capaz de verse así misma de afrontar los problemas que tenía y de gestionar su vida y lo aprendí con ella. En los ensayos, en los rodajes, con la directora Begoña, que la amo… es algo que mi psicóloga no ha conseguido y Cris, sí.

¿Cómo ha sido ponerle punto final a la serie?

Nos ha dado muchísima, muchísima pena, la verdad. Seguimos en contacto, cómo no, y ahora a disfrutar de la emisión de la cuarta temporada que está siendo la hostia. Yo estoy living.

¿Qué serie juvenil, aparte de la tuya, te ha llamado la atención últimamente?

No es que vea series juveniles en plan como un género en sí. Pero The Politician, de Ryan Murphy, me mola un montón porque, aparte de tratar temas como la ambición y querer llegar a algo en la vida que, es algo que en nuestra generación está super marcado, te das cuenta, al ver la serie, por lo que tienes que luchar realmente. Aparte que está super bien grabada, un guion de la hostia que te hace reflexionar, es preciosa de ver. La recomiendo un montón.

¿Entiendes el éxito de Élite?

Sí, claro que sí. Al final es super entretenida, te engancha un montón. Yo durante la cuarentena estuve super viciada a Élite, la comentaba con mis amigas. Es super bonita de ver, está super bien hecha y te dan ganas de verla y de seguir viéndola, es una serie que engancha.