Khea se alía con Bizarrap para lanzar el sucesor de ‘Ayer Me Llamó Mi Ex’

Después del éxito de Ayer Me Llamó Mi Ex, Khea sigue cosechando hits. Esta vez, se une al popular productor Bizarrap para compartir una Music Session con la que seguirá dando de qué hablar.

El argentino deja fluir su voz frente al micrófono del estudio de Biza para deleitarnos con una canción de trap midtempo que habla de esa mujer que ocupó su corazón. "No me contesta al WhatsApp, me bloqueó de Instagram, y por más que busque en todas partes sé que como ella no hay otra woman, woman, woman yeh. Y yo escribiéndote otra canción, tras ron, tras blones otra vez", dicen algunos de sus versos.

Una historia que parece seguir a Ayer Me Llamó Mi Ex, pues sigue dejando claro que esa persona contactó con él tras la ruptura pidiéndole verle otra vez. "Y me cancelaste a última hora, y ahora mi alma se evapora. Dime que me extrañas y que me amas aunque no sea cierto", dice Khea en una de sus estrofas. ¿Se referirá a Nicki Nicole?

Lo cierto es que él mismo nos habló en una entrevista sobre el significado del single que lanzó en agosto de este año. Un single que, según el propio Khea, se ha convertido en un experimento de fusiones de géneros.

Sea como sea, esta unión con Bizarrap ya ha dado de qué hablar en Internet. Tanto es así que en Youtube ha acumulado casi 3 millones de reproducciones en tan solo unas horas. ¡Y las que quedan aún por registrar!

Khea sucede a Seven Kayne en la lista de artistas que han pasado por el estudio de Bizarrap. Aunque en ella también leemos los nombres de Cazzu, Bejo, Don Patricio, Trueno y la propia Nicki Nicole. ¿Quién será el próximo que conquiste los oídos de los millones de suscriptores del productor con su flow ante el micrófono? Tendremos que esperar para saberlo.