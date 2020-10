Verónica Echegui se atreve con Bon Jovi tras confesar que estuvo a punto de salir en un vídeo de David Bisbal

A estas alturas, cualquiera que haya visto en alguna ocasión La Resistencia saber que no puede esperar mucho contenido de las entrevistas de David Broncano, pero sí, situaciones muy surrealistas y eso es lo que hemos visto en la visita de Verónica Echegui.

La actriz se pasó para hablar de su nueva peli, Explota, explota, esa para la que canta un tema Ana Guerra. “Aunque yo no estuviera como actriz, es la típica peli que te verías el fin de semana para desconectar de todo lo que está pasando”, dijo. Y ahí quedó toda la promoción del film.

El resto del tiempo pudimos ver lo lanzada que es a la hora de probar nuevas experiencias. Grison la invitó a probar una sustancia que, según él, era un antibiótico natural. No lo dudó y se puso tres gotas bajo la lengua. En seguida lo escupió por lo mal que lo sabía y le cambió la cara por el calor que le iba entrando. El segundo fue Broncano, que lo llevó un poco peor. Parece que el olor a orégano no se irá en un tiempo.

Además, la actriz también recordó que lo suyo es un nombre artístico y que el real es Verónica Fernández de Echegaray. Apellido que llamó la atención del presentador que descubrió que su invitada era familiar lejano de José Echegaray. “Era un maquinón, pero premio Nobel, no”, dijo sobre él. Y es que el escritor recibió el premio sueco a principios del siglo XX, algo que no valoró en exceso su descendiente que tuvo que soportar en el instituto que le dijeran que no fue un premio no merecido.

Pero lo que más nos interesa es saber que Verónica Echegui recibió una vez el ofrecimiento para salir en un vídeo de David Bisbal. “Yo estaba en Londres y me llamó Maíllo, luego lo hizo María Valverde”, reconocía. Se refiere al mediometraje con el que el almeriense presentó su álbum Tú y yo, allá por 2014. Por aquel entonces María Valverde era la novia de Mario Casas.

Y no fue el único momento musical de la noche porque presentador e invitada cerraron con una nefasta interpretación de Living on a prayer de Bon Jovi. Eso sí, risas hubo muchas.