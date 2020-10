Beatriz Luengo sobre su colaboración con Omar Montes: “No hay que huir de las personas con mensajes machistas”

Beatriz Luengo lo está petando con su respuesta feminista al Hawai de Maluma. Ella misma nos explicaba la satisfacción que le ha dado abrir un debate necesario en la lucha por la igualdad. Y ha aclarado la polémica sobre la autoría y ha dejado claro que la versión que ya ha superado los 9 millones de reproducciones, es suya.

Pero esa lucha por romper con los roles que se han naturalizado sobre el género femenino convertido en objeto más que en sujeto, la lleva más allá. Algo de eso hay en su próxima colaboración. Está a punto de lanzar Rebelde con su chico, Yotuel, y… lo que más ha sorprendido… con Omar Montes.

Ya han grabado el videoclip en un pueblecito entre Burgos y País Vasco, “un sitio espectacular”. Y para los que creen que esta colaboración entra en contradicción con su respuesta a Maluma, atentos, porque tiene una explicación.

Muchos no entenderán tu colaboración con Omar Montes.

Para mí el feminismo es un movimiento transversal, hay que hackear el sistema. Yo busqué a Omar Montes. Lo busqué porque sentí que ahí había una persona que tenía que cantar otro tipo de mensajes y que tenía un foco de público al que le estaba hablando y sinceramente le busqué y mi canción, ya se escuchará, y que se me juzque por la canción. Es una canción y un vídeo donde yo le quiero darle la vuelta tras una conversación que tuve con Omar de que estaba un poco cansada del mensaje de que a todas las tías nos gustan los hombres tóxicos y que nos hagan sufrir. Hablamos largo y tendido sobre la vulnerabilidad y sobre cuál era el miedo de los artistas urbanos a no sentirse vulnerables ante una relación.

¿Has conseguido que cambie sus enfoques?

He hecho un ejercicio con Omar Montes de un cambio en su manera de verse en una canción, un ejercicio de vulnerabilidad, un ejercicio de girl power y le he buscado precisamente por eso, me parece que es la vía. No creo que haya que huir de las personas que tienen mensajes machistas, creo que hay que ir al foco y hackearlo. Es lo mismo que he hecho con Maluma. Habrá gente que no lo entienda, pero yo, desde luego, considero que decir ‘no’, nos convierte en dos grupos separados, las personas que tienen mensajes que sentimos que nos desfavorecen y las personas que luchamos porque las mujeres seamos vistas como sujeto y no como objeto. No quiero una guerra, quiero un debate. Quiero una incorporación de nuestra manera de verlo.

¿Y qué te dice él?

No sé si será verdad, pero Omar me dice todo el rato, ‘gracias tía, me has dado la vuelta con nuestras conversaciones y ahora cuando voy a componer tengo en cuenta muchas cosas de las que me has dicho’. Y para mí se trata de eso.

Chica valiente que se acerca a estos artistas para decirles lo que no les gusta de su mensaje, ¿no?

Es muy generoso por parte de los que lo reciben y lo valoro mucho que, hasta el momento, no me he encontrado con uno que me dice ‘mira, vete a la mierda’. Es de aplaudir los que te dicen, ‘mira, tengo que evolucionar y tengo muchas cosas que aprender, dime cuál es el punto, por qué consideras esto u otro’. Valoro mucho eso, la generosidad del que recibe y el que tiene ganas de tener ese debate.

Se habla de que estamos en un momento de creciente empoderamiento femenino, ¿crees que es real?

Estoy metida en mi burbuja y lo veo. Ahora con esto de Hawai, para mí el éxito no son los 9 millones de reproducciones, son las 150.000 personas que lo han compartido en sus stories, que 50% son hombres, y 50% son mujeres, según las estadísticas de mi Instagram, eso me parece muy emocionante porque me parece una lucha de todos. Yo creo que sí, es real.

Hawai girl, Rebelde, ¿algo más entre manos?

Tengo un featuring ahorra y estoy muy feliz. Grabo vídeo en tres semanas en Miami. Es un homenaje dentro de la música urbana a una mujer que me fascina que es Paquita la del Barrio (risas).

Eres un cajón de sorpresas…

Eres la primera a la que le cuento esto, pero sí, es muy divertida la canción. Es un homenaje.