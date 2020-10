40 cosas sobre Marmi, por Marmi

1. Nombre completo: Adrián Mármol Nicolás

2. Año y ciudad de nacimiento: 20 años y nací en Barcelona

3. ¿Cómo te llaman en tu grupo de amigos? Pues me llaman o Marmi o Mármol. La mayoría me llama por mi apellido.

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Desde siempre, pero al lanzar Tu foto del DNI he empezado a creérmelo. Diría que desde pequeño, aunque ahora más que nunca.

5. ¿Cómo fue tu primera vez en un estudio? Con bastante nerviosismo, la verdad.

6. Un género musical que nunca tocarías: Metal, por ejemplo.

7. Un artista favorito: Siempre ha sido Ed sheeran, pero ahora mismo me gusta mucho Dani Fernández.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Los Backstreet Boys, El Canto del loco, Pignoise…

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora: Jóvenes to locos de Funzo y Baby Loud.

10. La que odies escuchar ahora mismo: La de Bailando de Enrique Iglesias.

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista: How to save a life de The Fray. Siempre le digo a mi pareja que ojalá la hubiese escrito yo.

12. El artista con el que te gustaría colaborar: Si estuviera el grupo, con el Canto del loco.

13. Lo primero que haces al levantarte: Mirar el móvil.

14. El músico que está en tu agenda de contactos: Aitana

15. Si no fuese cantante, ¿qué serías? Algo relacionado con el deporte.

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Prison Break.

17. Un hobby o un deporte favorito: El tenis.

18. Lo que más te gusta de la música: Las emociones que te hace sentir.

19. Lo que menos: Nada, realmente nada.

20. El último concierto al que has acudido: Creo que fue o de Aitana o de Dani Fernández.

21. Una asignatura que te encantase en el instituto: Educación Física.

22. La red social que más te engancha: Instagram

23: La red social que más pereza te da: TikTok porque no sé utilizarlo.

24. Algo que no soportas, que te pone enfermo: Que me digan las cosas que tengo que hacer cuando me acabo de despertar.

25. Una palabra que repitas mucho: “Bro”, lo digo mucho.

26. Una manía: Soy bastante tiquismiquis con la comida.

27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Yo diría varios de Los Simpson.

28. Un personaje de ficción que te defina: Michael Scofield (Prison Break)

29. Algo que se te da fatal: Cocinar, tengo que aprender mejor.

30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Con la música en general. Estoy todo el día escuchando música nueva.

31. Tu personalidad (eres calmada, hiperactiva...): Soy calmado y tímido. De hecho mi madre dice que soy demasiado chill, que siempre voy calmado por la vida.

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: El Monopoly de Los Simpson.

33. Un lugar de vacaciones: Lanzarote.

34. Algo de lo que te arrepientas: No haber publicado mis canciones antes.

35. El último libro que leíste: Open de Andrea Agassi.

37. Tatuajes: Tengo dos. Un 2004 en el brazo por mi hermana y la palabra balance, por mi signo del zodiaco. Soy libra. Tengo pensado hacerme más.

38. Un placer oculto: Creo que nada. Todo lo que me gusta lo muestro.

39. Un viaje pendiente: A Tailandia con mis amigos. Siempre lo decimos, pero nunca lo hacemos.

40. Si te encontrases al Adrián de niño, ¿qué consejo le darías? Que disfrute de la infancia que ahí no había preocupaciones.