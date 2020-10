Marmi lanza ‘Messi’, su sengudo single, conquistando a Cali y el Dandee

Adrián Mármol ha visto como su vida ha pegado un giro de 180 grados en los últimos meses. Conocido musicalmente como Marmi, el pasado julio lanzó a las plataformas su primera canción: Tu foto del DNI. ¿El resultado? Que se convirtiese en una de las canciones revelación del verano, apareciendo en el top virales de Spotify.

Pero la cosa no se quedó ahí, el pasado mes de septiembre, el joven lanzó una versión remix del tema junto a Aitana. ¿Y por qué la estrella pop española del momento iba a colaborar con un artista que acaba de empezar? La razón es que fue la ex triunfita quien le animó a grabar la canción en una de sus recurrentes llamadas telefónicas, tal y como nos confesó en una entrevista para LOS40. Deberíamos aclarar que ambos artistas son mejores amigos desde la infancia.

Ahora, Marmi ha vuelto a lanzar tema. Se trata de Messi, una canción pop rock que sigue la misma estela de su primer single. Con una letra divertida y un estribillo pegadizo, el joven demuestra que ha llegado a la industria para quedarse. “Es el rollo que me mola y el que quiero seguir haciendo. Habla de si me dejas me quedo como el Barça sin Messi”, contó el cantante a LOS40.

“Veci, te fuiste lejos ya no eres mi veci. Soy como el barça sin Messi”, empieza cantando Marmi entre guitarras. En los créditos de la canción, además de los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres, aparece el nombre de Aitana. ¿Le ayudaría a componer la letra cuando grabaron el remix de Tu foto del DNI?

Parece que la canción de Messi ya ha cautivado a algunos personajes de la industria. De hecho, los mismísimos Cali y el Dandee la han compartido en su cuenta de Instagram. Parece que Marmi va a dar mucho que hablar en los siguientes meses. ¡Y es que todavía le queda material por sacar!