Marmi, sobre ‘Tu foto del DNI’: “Fue Aitana quien me animó a grabarla”

Hay carreras que empiezan con un hit, una buena hada madrina y millones de reproducciones en Spotify. Esta es la historia de Adrián Mármol, conocido como Marmi. El pasado mes de julio, el joven compartió Tu foto del DNI, una canción que compuso en mitad de la cuarentena y que pensaba que solo iban a escucharla sus amigos y familiares. Para su sorpresa, cientos de personas comenzaron a reproducir el tema y a cantarlo.

Fue su mejor amiga Aitana (sí, la artista made in Spain del momento), quien le dio ese empujoncito que necesitaba para animarse a grabar su propia canción. Desde entonces, Marmi no ha dejado de sumar seguidores y seguidoras.

Con un sonido pop rock que nos recuerda a principios de la década de los 2000’s, el joven se ha convertido en uno de los artistas españoles revelación de este año (no todo iban a ser cosas malas).

Tras el éxito de Tu foto del DNI, Marmi quiso lanzar un remix junto a Aitana. ¿Qué mejor que trabajar con tu mejor amiga? Si la primera versión había tenido éxito, esta segunda tocó el cielo, sumando cientos de miles de reproducciones en su primer día.

Ahora, un mes después, Marmi ha lanzado su segundo single: Messi. Con una letra que hace referencia al jugador azulgrana, el artista habla de desamor con un lenguaje que representa a toda la generación Z.

Para conocerle mejor, en LOS40 hemos querido charlar con él sobre música, el éxito de Tu foto del DNI y sus proyectos futuros. ¡Y es que parece que Marmi va a dar mucho que hablar en los próximos meses!

Pregunta (P): Lo primero de todo… ¿Marmi es un apodo?

Marmi (M): Un amigo de la universidad empezó a llamarme así y se quedó como nombre artístico. Al final me lo terminé poniendo.

P: ¿Qué estás estudiando?

M: Estoy en la Universidad de Barcelona estudiando Gestión Deportiva.

P: ¿Y cómo ha surgido el gusanillo de la música entonces?

M: Aunque mi vida esté muy asociada al deporte, siempre me ha gustado tocar el piano y la guitarra en mis tiempos libres. Hace un año me animé a escribir, probando un poco en todos los estilos musicales, pero el que más me gustó fue el pop rock. A partir de ahí empecé a hacer canciones hasta hoy.

P: Cuando lanzaste Tu foto del DNI y viste el éxito que estaba generando, ¿qué pensaste?

M: Yo subí la canción para que lo escuchara mi entorno más cercano. Pensaba que se iba a quedar por ahí. La canción se fue viralizando y lo estaba flipando. Mis amigos y mis padres también. Me puse muy contento y cuando lo vi en top virales flipé.

P: Acabas de despegar, así que te voy a hacer una pregunta que te van a hacer mucho: ¿cuáles son tus referencias musicales?

M: De pequeño es verdad que escuchaba mucho El Canto el Loco, Pignoise, Backstreet Boys… grupos así que han marcado un poco mi infancia. Ahora escucho mucho Poleg, Gems… toda esta ola musical que viene me gusta mucho.

P: Tu foto del DNI , ¿está inspirada en una historia real?

M: Es una canción que tenía un poco apartada. La escribí en confinamiento y se la envié a mi pareja. Se quedó ahí hasta que decidí sacarla. Pero bueno, que la escribí para mi pareja.

P: ¿Y en qué momento decidiste compartirla con el mundo?

M: Realmente fue Aitana la que me animó a grabarla de manera individual. Busqué información por internet y miré distribuidoras para poder subirla. Lo hice por mi cuenta y sin ninguna compañía detrás.

P: ¿Te ha cambiado mucho la vida en estos últimos meses? ¿Se han interesado los sellos?

M: Sí, la verdad es que sí que se han interesado las discográficas. Pero es verdad que no me ha cambiado la vida. Es verdad que ahora me están creciendo los seguidores, que alguna persona me reconoce, pero de cambiarme la vida no. Empezó siendo un hobby, pero ojalá en un futuro pueda ser mi trabajo. Es lo que me gusta.

P: ¿Y en qué momento le dices a Aitana de lanzar el remix de Tu foto del DNI?

M: Aitana y yo somos mejores amigos desde la infancia, hemos hecho muchos viajes juntos con nuestra familia y todo. Este verano estaba en la piscina con mis amigos y me llamó Aitana para hablar de nuestras cosas. Me propuso hacer el remix y acepté obviamente. Es mi mejor amiga y que menos que hacerlo con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de marmi 🌶 (@adrianmarmol23) el 10 Sep, 2020 a las 9:02 PDT

P: ¿Cantabais juntos antes de que ella fuera a Operación Triunfo?

M: No, juntos nunca nos hemos cantado. Si buscas por internet sí que hemos hecho covers y cuando íbamos de viaje me llevaba la guitarra y hacíamos algo. Pero no hemos cantado juntos habitualmente. Solo de vez en cuando porque nos gustaba a los dos la música y en nuestros tiempos libres grabábamos algo.

P: Hay una cosa que me llama la atención y es que, aunque suene parecido, en los créditos de la primera versión solo leemos tu nombre y en el de la segunda aparecen tres personas más además del de Aitana. ¿Me gustaría saber qué aportaron al tema?

M: A ver, tiene explicación. En la primera versión, al ser muy novato, problemas. Es verdad que yo hice la letra y en algunas cosas me ayudó Aitana. Fui a un estudio donde yo no grabé todo. Yo hice una base, pero hubo un productor que la modificó. En el remix se ha involucrado mucha más gente y si te fijas es mucho mejor el sonido. De ahí la diferencia entre la primera y la segunda.

P: Ahora lanzas Messi, tu segundo tema, ¿sobre qué va?

M: Es una canción bastante pegadiza, muy del rollo de Tu foto del DNI. Es el que me mola y el que quiero seguir haciendo. Es una canción que hice con dos productores, son Mauricio (Rengifo) y Andrés (Torres). Ellos tuvieron un poco la idea y la terminamos entre todos. Habla de si me dejas me quedo como el Barça sin Messi.

P: ¿Dónde te ves dentro de cinco años: en la música o en el deporte?

M: La verdad es que tanto el deporte como la música son mis pasiones desde bien pequeño, pero ojalá dentro de cinco años pueda estar haciendo música. Es lo que más me gusta realmente. Si tuviese que elegir entre deporte y música, elegiría música. Ojalá seguir sacando canciones y que a la gente le guste.

P: ¿Tienes mucho más material preparado para sacar?

M: Bueno, tengo un par de canciones. No grabadas, pero sí hay material que sacaré más adelante. No hay fechas ni nada.

P: ¿Y el rodaje del videoclip de Tu foto del DNI?

M: Aunque he visto que muchas personas lo pedías, de momento todavía no. Quién sabe.

Messi ya está disponible en todas las plataformas