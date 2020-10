Lali protagoniza su beso más ‘hot’ con la novia de Andrés de DVICIO

DVICIO y Lali nos demostraron a través del lanzamiento de Soy de Volar que lo de mudarse juntos no es ninguna locura. ¡Formarían el equipo perfecto! Pero lo que sus fans desconocían es que esta mudanza incluiría también a la novia real de Andrés, de quien ha demostrado estar profundamente enamorado. Pero esto no parece molestar a Lali.

Andrés ha compartido un vídeo que ha revolucionado a sus seguidores, y lo más curioso es que no está protagonizado por él, sino por su chica y por su compañera de profesión. "Tanto lo pidieron...", dice en la descripción. El momento que sus seguidores han presenciado es, sin duda, uno de los más inesperados.

Lali se acerca al cantante para fundirse con él en lo que parece un beso de lo más hot. Pero lo aparta y con quien choca sus labios es con Alejandra, la novia del cantante de DVICIO. Y no creas que es un beso sin más. No, no. Ambas dan rienda suelta a un apasionado momento que ha dejado a sus seguidores en shock.

Álvaro Soler, Agoney, Fredi Leis y Sofía Ellar son algunos de los artistas que también se ha unido a esta reacción entre sus comentarios. Aunque a algunos se les ha escapado la risa floja. También están los que aprovechan la ocasión para hacerse un hueco en el corazón del cantante. "Me ofrezco para quedarme con Andrés", dice una de sus seguidoras.

Andrés y Alejandra han demostrado que lo que hay entre ambos es pura química. Presumen de relación en redes sociales y confiesan lo afortunados que se sienten de haberse cruzado en el camino de la vida. Lo que no esperaban encontrar en este camino es su beso más hot con Lali, aunque han demostrado que no tienen ningún problema en obedecer las súplicas de sus fans.

Por su parte, Lali ha confirmado la ruptura con Santiago Mocorrea después de tres años de noviazgo. A juzgar por las palabras que la argentina dio a Podemos Hablar, todo apunta a que la convivencia durante el confinamiento ha sido uno de los principales motivos del final de su relación. Sea como sea, estamos seguros que Lali está disfrutando de su soltería.

Y tú, ¿cuál ha sido tu primera reacción?