Millie Bobby Brown está en la cresta de la ola con tan solo 16 años. La joven actriz ha tenido la oportunidad de interpretar a grandes personajes como Enola Holmes, su último proyecto en Netflix, y Once, el papel en Stranger Things que le lanzó directa a la fama. Ella es una referente para chicas de su edad que quieren dedicarse a la interpretación además de llegar con unos bonitos mensajes de empoderamiento de la mujer a su público femenino. En cambio, ha sido la británica la que ha hablado de sus modelos a seguir en una entrevista a Netflix Latinoamérica.

Hannah Montana y Selena Gómez fueron “genuinamente” las que le inspiraron a ser actriz. Ahora, son Angelina Jolie, Natalie Portman y Jodie Foster sus principales estrellas a seguir. No podía faltar la mención a su madre y sus tres hermanas en esta temática femenina. Pero lo realmente sorprendente es que Millie comentó que siempre ha querido interpretar a Amy Winehouse.

Millie Bobby Brown querría interpretar a Amy Winehouse, su icono de la música R&B

“No diría que es un personaje histórico, pero me encantaría interpretar a Amy Winehouse. Personalmente creo que es un icono de la música R&B y de Blues, básicamente un icono de toda la música en general”, respondía ella a la pregunta. Sería un lujo poder verla en este papel tan potente y arriesgado en comparación a sus anteriores trabajos. Bobby explicaba: “Amo su música y la verdad es que siempre me ha impactado toda su historia. Por eso siempre digo que me gustaría interpretarla”. Y además, por si no lo sabías, la actriz canta como los ángeles.

Ya lo demostró en el programa de Jimmy Fallon donde se marcó unos versos de You Know I’m No Good. Una mujer que admira desde pequeña y es que con apenas tres años cantaba su versión de Valerie. Así lo comentaba con Fallon durante el programa que se convirtió en un homenaje a la cantante.