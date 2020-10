Jedet podría haber empezado una relación con un artista urbano

Jedet se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. La actriz de 28 años está en boga de todos gracias a su papel de Cristina Ortiz en la serie Veneno, de Javier Calvo y Javier Abrossi. La influencer, que se enfrentaba a su primera actuación como protagonista, ha dado vida a la famosa colaboradora de televisión en su etapa más joven.

Pero no solo en lo profesional le sonríe la vida. Jedet se encuentra más feliz que nunca, tal y como asegura en sus redes sociales. Rodar la serie de Veneno le ha venido bien para empezar su propia transición y ser por fin la persona que quiere ser.

Además, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, podría haber empezado una relación. “Ahora que me iba bien en lo romántico, que no nos confinen coño” o “Casi seis años soltera y me parece que mi soltería está peligrando”, son solo algunos de los tuits que ha escrito Jedet sobre el tema. De hecho, hasta le contestó a un fan que lo mismo se animaba a sacar canción romántica por primera vez.

Casi seis años soltera y me parece que mi soltería está peligrando 🥴 — JEDET (@lajedet7) September 29, 2020

El pasado viernes, 2 de octubre, la joven se fue a Almería a pasar el fin de semana. “¿Qué tiempo hace en Almería? ¿Hace frío? En verdad me lo voy a pasar desnuda, olvidad la pregunta. Gracias”, escribió un día antes. Horas más tarde, la artista escribió el siguiente tuit: “Mañana veo a mi futuro marido”.

Fue el domingo cuando Jedet subió una selfie junto a un joven, donde aparecen de lo más acaramelados. En la playa, la actriz posa su cabeza en el hombro de él, cerrando los ojos. Pero, ¿quién es él? Se trata del artista urbano Joshortiz, quien suma más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

De hecho, el joven también ha compartido una imagen de Jedet en sus historias. ¿El texto que acompaña la foto? “Con mi futura mujer”. Aunque de momento ninguno de los dos haya confirmado nada (podría ser una broma interna suya), todo apunta a que la actriz ha encontrado el amor.