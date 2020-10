Bebe Rexha anuncia Baby I'm jealous con Doja Cat

Bebe Rexha nos había dejado con la miel en la boca después de un breve teaser que colgó en su perfil oficial de Instagram: "I got a special announcement tomorrow. 🙃 #br2" ("Haré un anuncio especial mañana #br2)". 24 horas después hemos salido de dudas. Su nuevo proyecto musical ya está en camino.

Baby I'm jealous es el título del primer sencillo de su segundo álbum de estudio. La canción se estrenará este mismo viernes en las principales plataformas de streaming (Apple, Spotify, Youtube). Se trata de una colaboración con la siempre espectacular Doja Cat.

Al ritmo al que se mueve la rapera californiana de 24 años no nos cabe duda de que va a convertirse en una de las estrellas que más va a dar que hablar en esta década. Sólo en los últimos meses ha estrenado canciones con Anne-Marie (To be young), con Sia y Ozuna (Del mar) con The Weeknd (In your eyes remix) además de invitar a Nicki Minaj al remix de su hit Say so.

Bebe Rexha no ha estado tampoco mal rodeada durante su carrera musical. Además de hacernos disfrutar con sus temas en solitario, la hemos podido disfrutar con J Balvin y David Guetta en Say my name, con Jax Jones en Harder, con Rita Ora, Cardi B y Charli XCX en Girls, The Chainsmokers en Call you mine o con Martin Garrix en In the name of love.

Con All your fault conquistó las listas de todo el mundo y tres años después (nos ha hecho esperar de lo lindo) parece que su segundo disco de estudio está a la vuelta de la esquina. De momento la solista estadounidense no ha anunciado más detalles sobre este trabajo. Si en el primer álbum pudimos disfrutar de sus influencias pop y electrónicas, seguro que con BR2 no nos va a defraudar.

"Os prometo que tanto mi equipo como yo hemos estado trabajando más duro que nunca. Cada día, cada semana... No hemos parado. Este es el mejor proyecto en el que nunca he trabajado y el disco es mi favorito absoluto" escribió Bebe Rexha en sus redes sociales el pasado mes de julio.

De momento, todo el mundo a ponerse una alarma en el smartphone para que nos avise este próximo viernes del estreno de I'm jealous junto a Doja Cat.