Bebe Rexha reaparece y está irreconocible

En todos los años que llevo escribiendo para LOS40 he presenciado multitud de cambios radicales muchos de ellos relacionados con la cirugía estética. Pero lo de Bebe Rexha es justo el camino contrario: hacia la naturalidad.

La solista de origen albanés está manteniendo un perfil bajo en este 2020 en el que ha pasado los últimos meses confinada como todo hijo de vecino. Pero con la vuelta a la nueva normalidad la cantante ha querido darle un giro a su imagen.

Su última publicación en Instagram es toda una sorpresa. Una Bebe Rexha de lo más natural sin maquillaje y con nuevo look capilar. Nunca antes habíamos visto a la intérprete con el pelo oscuro al 95% ya que su moño sigue siendo rubio.

"The dark hair is making its comeback. What you think?" ("El pelo oscuro está de vuelta. ¿Qué os parece?") ha preguntado la cantante a sus más de 10 millones de seguidores en su perfil oficial en redes sociales.

La respuesta ha sido unánime: nos encanta. A los habituales de su cuenta de Instagram este tono oscuro nos ha recordado a las fotos de su infancia que ocasionalmente publica la artista. En esas fotos de niña además Bleta, nombre real de la solista, tenía un pelo con un volumen increíble. ¿Se atreverá a darle también más cuerpo a su pelo como entonces?