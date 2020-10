Andrea Duro apoya el proyecto más comprometido de una de sus compañeras de ‘Física o Química’

Física o Química es una de esas series juveniles que ha marcado una generación y que despierta mucha nostalgia. Un proyecto del que todos los implicados siempre han hablado con cariño y la relación que mantienen los actores que formaron parte del proyecto, demuestra que fue una parte importante de sus vidas.

Ahora, Andrea Duro, ha querido apoyar a una de sus compañeras de serie en su último proyecto. “Conozco a @blazquezsandra hace más de una década. Nos conocimos en el rodaje de la tercera temporada de Física o Química y tuve mucha suerte, porque no sólo puede descubrir que es una actriz maravillosa, con un gran talento y una belleza increíble... sino que Sandra me enseñó el gran corazón que hay dentro del envoltorio”, comenzaba diciendo en sus redes.

Y no era más que el primer piropo de los que vendrían después: “Me enseñó que es una mujer luchadora y fuerte, que poco se rinde. Que es tenaz y que cuando consigue un objetivo lo cuida y trabaja en él para hacerlo grande. Es una mujer trabajadora, fiel a sí misma, a sus ideas y a su gente”.

Un día se dijo hazlo y lo hizo y así ha llamado a su primer libro, el que nos recomienda Andrea Duro con todo el cariño de una buena amiga. “Lo mejor de Sandra es su calidad humana y su gran solidaridad. La capacidad que tiene para no mirar a otro lado y crear su ONG @somosidealibre junto con María y ayudar a muchos niños en África. Hoy, día 7 de Octubre sale a la venta su libro Me dije “Hazlo” y lo hice, en el que cuenta su historia. “Una historia real donde los sueños superan a los miedos”. Mucha mierda una vez más San ♥️ Eres muy valiente y un gran referente".

Primer libro

Es un día importante para Sandra que no ha dudado en contar lo que hay detrás de este proyecto, su debut literario. “Hace dos años empecé a escribir cómo es mi vida desde que decidí crear la ONG, cómo lo compagino con mi carrera de actriz y la cantidad de retos a los que me enfrento para hacer realidad mis sueños. Hoy, eso ya es un libro, al que he titulado ME DIJE "HAZLO" Y LO HICE. Estará a la venta a partir del 7 de octubre, y por supuesto, todos los beneficios irán para el proyecto de mis niños de Kenia. Estoy deseando que lo leas!! @somosidealibre”, compartía en redes.

Cuenta su propia experiencia. Su ayuda a los niños de Kenia. Allí, en tierra tan lejana, hay incluso alguna niña que lleva su nombre. “Hoy, esta personita, seria y tímida cumple dos años. El día que nació le pusieron mi nombre, y yo le prometí que la querría siempre, y que estaría a su lado cada vez que me necesite. Y cada día te quiero más baby Sandra, porque no es el nombre, eres tú”, contaba sobre ella.

Sin duda, un proyecto que invita a tener esperanza en el ser humano. Muchos de sus compañeros de la mítica serie han tenido bonitas palabras para ella. “Eres grande ❤”, le decía Gonzalo Ramos.